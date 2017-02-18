محور بم - کرمان امشب بازگشایی می شود

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اثر بارش های زیاد و سیلابی شدن مسیر بم - کرمان، سه پل ورودی بم شکسته و امکان تردد از دو طرف غیر ممکن شد، اظهار کرد: با تلاش نیروهای راهداری عملیات نصب پل فلزی در این منطقه در حال انجام است.

وی ادامه داد: بنا به اعلام راهداری یک باند این محور تا پایان امشب بازگشایی و تردد در محور بم – کرمان امکان پذیر می شود.

سرهنگ نجفی گفت: همچنین محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور بردسیر – سیرجان هم اکنون برداشته شده است و تردد امکان پذیر است.

رئیس پلیس راه استان کرمان با بیان اینکه غیر از محور بم تمامی محورهای شمال استان کرمان باز و تردد در آنها روان است از شهروندان خواست با رعایت قوانین رانندگی در محورها تردد داشته باشند.