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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۰

رئیس پلیس راه استان کرمان:

محور بم - کرمان امشب بازگشایی می شود

محور بم - کرمان امشب بازگشایی می شود

کرمان – رئیس پلیس راه استان کرمان از بازگشایی محور بم – کرمان تا پایان وقت امشب خبر داد.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اثر بارش های زیاد و سیلابی شدن مسیر  بم - کرمان، سه پل ورودی بم شکسته و امکان تردد از دو طرف غیر ممکن شد، اظهار کرد: با تلاش نیروهای راهداری عملیات نصب پل فلزی در این منطقه در حال انجام است.

وی ادامه داد: بنا به اعلام راهداری یک باند این محور تا پایان امشب بازگشایی و تردد در محور بم – کرمان امکان پذیر می شود.

سرهنگ نجفی گفت: همچنین محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور بردسیر – سیرجان هم اکنون برداشته شده است و تردد امکان پذیر است.

رئیس پلیس راه استان کرمان با بیان اینکه غیر از محور بم تمامی محورهای شمال استان کرمان باز و تردد در آنها روان است از شهروندان خواست با رعایت قوانین رانندگی در محورها تردد داشته باشند.

کد مطلب 3910827

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