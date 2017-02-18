علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چهارمین دوره المپیاد ورزشی آتش نشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به میزبانی ماهشهر برگزار و با اعلام برترین‌ها پایان یافت.

وی بیان کرد: تیم قدرتمند و سرافراز شرکت پلیمر کرمانشاه به نمایندگی از هلدینگ باختر توانست با اقتدار در تمامی مراحل المپیاد، حریفان قَدر خویش را پشت سر گذاشته و به عنوان ارزشمند قهرمانی چهارمین المپیاد آتش نشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی دست یابد.

رئیس ایمنی آتش نشانی و بهداشت پلیمر کرمانشاه عملکرد نمایندگان استان در این رقابت‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سطح مسابقات نیز بالا بود و آتش نشانان ما با افتخار عنوان قهرمانی را کسب کردند.

حیدری با اشاره به حضور ۱۸ تیم از سراسر کشور در این رقابت‌ها گفت: در آیتم حمل مصدوم از پلیمر کرمانشاه حسین راهدار با زمان ۵۵:۵۷، مصطفی نجاتی با زمان ۵۳:۲۲، یوسف نجفی با زمان ۶۰:۵۷، هادی نیازی با زمان ۵۸:۱۴ رقابت کردند.