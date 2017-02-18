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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

۱۷ تن موادمخدر در آذربایجان غربی کشف شد

۱۷ تن موادمخدر در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱۶ تن و ۹۰۰ کیلو گرم موادمخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شده است.

سردار ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی از مسیرهای ترانزیت مواد مخدر است گفت: در ۱۰ ماهه امسال مقدار مواد مخدر کشف شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ برابر افزایش داشته است.

وی افزود: این مقدار مواد مخدر کشف شده توسط نیروهای انتظامی، مرزبانی، اطلاعات و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوداگران مرگ کشف و ضبط شده است.

سردار اصلانی اضافه کرد: ۸۲ شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر از ابتدای امسال تا کنون منهدم شده و بیش از هشت هزار و ۹۰۰ نفر قاچاقچی توزیع کننده خرد و کلان دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شده‌اند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی همچنین از جمع آوری بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ معتاد ولگرد و متجاهر در ده ماهه گذشته خبر داد و گفت: این بیماران به مراکز ترک اعتیاد معرفی شده‌اند.

سردار اصلانی با بیان اینکه امسال ۱۶ شبکه قاچاق مواد مخدر در استان منهدم شده است، اظهار داشت: میزان دستگیر شدگان قاچاقچی مواد مخدر ۲۴ درصد و معتادان متجاهر نیز ۸۹ درصد در استان افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد انواع مواد محترقه هم در استان آذربایجان غربی کشف شده که ارزش ریالی آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال است.

کد مطلب 3910832

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