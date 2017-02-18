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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۹

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان:

مسیر زاهدان به کرمان همچنان مسدود است

مسیر زاهدان به کرمان همچنان مسدود است

زاهدان- فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: محور مواصلاتی زاهدان به کرمان به دلیل تخریب پل ها بر اثر سیلاب در استان کرمان از صبح امروز همچنان بسته است.

سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: با توجه به سیلاب ناشی از بارندگی ها و تخریب پل ها در محدوده استان کرمان مسیر ارتباطی زاهدان به کرمان از صبح امروز مسدود است.

وی گفت: این مسیر از ۹ صبح امروز در محدوده استان کرمان مسدود شده است و همچنان نیز بازگشایی نشده است.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان بااشاره به اینکه در حال حاضر تلاش برای بازگشایی این مسیر ادامه دارد، افزود: از رانندگان و مسافران عزیز خواهشمندیم تا قبل از شروع سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و در صورت اقدام به سفر تمامی نکات احتیاطی و ایمنی را مد نظر قرار دهند.

کد مطلب 3910833

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