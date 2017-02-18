مسیر زاهدان به کرمان همچنان مسدود است

سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: با توجه به سیلاب ناشی از بارندگی ها و تخریب پل ها در محدوده استان کرمان مسیر ارتباطی زاهدان به کرمان از صبح امروز مسدود است.

وی گفت: این مسیر از ۹ صبح امروز در محدوده استان کرمان مسدود شده است و همچنان نیز بازگشایی نشده است.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان بااشاره به اینکه در حال حاضر تلاش برای بازگشایی این مسیر ادامه دارد، افزود: از رانندگان و مسافران عزیز خواهشمندیم تا قبل از شروع سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و در صورت اقدام به سفر تمامی نکات احتیاطی و ایمنی را مد نظر قرار دهند.