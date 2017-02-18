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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

بیشترین دستگیرشدگان بخش مواد مخدر چهارمحال و بختیاری بومی هستند

بیشترین دستگیرشدگان بخش مواد مخدر چهارمحال و بختیاری بومی هستند

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین دستگیرشدگان بخش مواد مخدر چهارمحال و بختیاری در سالجاری بومی هستند.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشترین دستگیرشدگان بخش مواد مخدر چهارمحال و بختیاری بومی هستند، اظهار داشت: حدود ۹۶ درصد دستگیرشدگان بخش مواد مخدر چهارمحال و بختیاری بومی هستند.

وی عنوان کرد: چهار درصد از دستگیرشدگان بخش مواد مخدر چهارمحال و بختیاری غیر بومی هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: در سالجاری تلاش برای مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در این استان چندین برابر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تعداد دستگیر شدگان بخش مواد مخدر این استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، عنوان کرد: بیش از دو هزار نفردر بخش مواد مخدر در این استان در سالجاری دستگیر شده است.

کد مطلب 3910835

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