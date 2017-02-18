اعتراض افغانستان به حمله راکتی پاکستان به خاک این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، دولت افغانستان سفیر پاکستان را در خصوص شلیک راکت های چند روز اخیر از سوی خاک پاکستان به سمت شبه نظامیان در خاک افغانستان احضار کرده و مراتب اعتراض کشور خود به این حملات را به وی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پاکستان در پی حمله انتحاری اخیر انجام شده به زیارتگاه صوفی های در سند، اقدام به بستن مرزهای خود برای اتباع افغانستان کرده و همچنین بیش از ۱۰۰ تن از اتباع این کشور در خاک پاکستان را بازداشت کرده است.

وزارت خارجه افغانستان نیز با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض شدید به شلیک راکت های اخیر از سوی پرتاب شده از خاک این کشور، اعلام کرده که شلیک این راکت ها منجر به بی خانمانی ده ها خانوار افغان در منطقه هدف شلیک ها شده است.