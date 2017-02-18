تردد در محورهای آذربایجان غربی به حالت عادی بازگشت

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به دنبال انسداد محور ارومیه نقده براثر برف و کولاک و کندی تردد در محورهای استان هم اکنون تردد در تمامی محورها عادی است.

وی ادامه داد:در پی سرمای شدید و بارش برف و و کولاک در محورهای آذربایجان غربی که شب گذشته باعث انسداد محور ارومیه نقده شده بود با تلاش گروههای امدادی و پلیس راه، این محور بازگشایی و تردد در آن برقرار است.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون تمامی محورهای آذربایجان غربی باز و تردد در آنها عادی است اظهارداشت: به دلیل کولاک در برخی محورهای استان و نیز بارش های سنگین برف مسافران در حین سفر از محورهای استان تمامی نکات ایمنی را رعایت و وسایل مورد نیاز از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.