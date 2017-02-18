۸۹ مدرسه درشهرستان خوی مروج سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیرمحمدی عصر شنبه در جشنواره زندگی سالم با غذای سالم مدارس در خوی افزود: مدرسه مفتح این شهرستان امسال با دستیابی به اهداف سلامت بعنوان مدرسه نمونه مروج سلامت کشوری معرفی شد.

وی ادامه داد:در این جشنواره که با شعار زندگی سالم و غذای سالم برگزار شد ۴۵ گروه دانش آموزی و فرهنگیان خوی از ۸۹ مدرسه مروج سلامت فعال شهرستان خوی در تهیه و پخت غذاهای سالم با هم رقابت کردند.

کارشناس مسئول مروج سلامت مدارس وزارت بهداشت و درمان هم در این جشنواره مدارس مروج سلامت را یک راهبرد برای تامین همه جانبه سلامت در مدارس اعلام و تصریح کرد :در کشور ۲۰ هزار مدرسه از مجموع ۱۵۰ هزار مدرسه مروج سلامت هستند و برای تامین سلامت در دانش آموزان برنامه های سلامت را اجرا میکنند

دشتی ارتقای کیفیت اجرای طرحهای سلامت را اولویت اصلی وزارت بهداشت و درمان و وزرارت آموزش و پرورش اعلام کرد و افزود: کم نمک بودن، کم روغن، بکارگیری ابتکار در تهیه غذا مهمترین شاخص های تهیه و عرضه غذای سالم در این جشنواره بود.

با هدف اشاعه فرهنگ پخت غذاهای سالم جشنواره غذاهای سالم مدارس مروج سلامت شهرستان خوی برگزار شد

در این جشنواره که در سالن مدرسه شیخ نوایی خوی برگزار شد جشنواره زندگی سالم با غذای سالم مدارس در خویگروههای مختلف از دانش آموزان و فرهنگیان مدارس مروج سلامت خوی توانمندی و ابتکار خود را در پخت غذاهای سالم به نمایش گذاشتند.

در پایان این جشنواره از ۵ گروه مدارس مروج سلامت شهرستان خوی با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.