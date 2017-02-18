۲۷۰۰ دانشجوی استان قزوین به مناطق جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برزگر روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت:به منظور آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با فرهنگ دوران دفاع مقدس و ترویج مدیریت جهادی امسال نیز همانند سالهای گذشته کاروان راهیان نور با مشارکت دانشجویان استان برگزار می شود.

وی افزود: سهمیه اعزامی دانشجویان برای هر واحد مشخص شده و امسال ۲۷۰۰ دانشجوی دختر و پسر از ۶۴ واحد دانشگاهی استان با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور با حماسه های دوران دفاع مقدس آشنا میشوند.

برزگر تصریح کرد: با وجود بیش از ۱۰۳ هزار دانشجو در استان برای هر دانشگاه ۳.۵ درصد تعیین شده و امسال در قالب هفت کاروان اعزام ها از ۱۰ تا ۲۸ اسفند ماه آغاز خواهد شد.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین یادآورشد: سه کاروان به صورت متمرکز توسط ناحیه بسیج دانشجویی و ۴ کاروان به صورت مستقل به مناطق عملیاتی اعزام خواهد شد که دانشگاه آزاد قزوین دو کاروان و دانشگاههای آزاد تاکستان و بین المللی امام خمینی هر کدام یک کاروان اعزام می کنند.

برزگر گفت: اولین کاروان در تاریخ دهم اسفند و دومین کاروان از ۱۶ اسفند ماه به جنوب عزیمت می کنند و مدت هر دوره ۵ روزه است.

اولویت اعزام با دانشجویان بار اولی است

وی بیان کرد: اولویت اعزام با دانشجویانی است که تاکنون به اردوهای راهیان نور عزیمت نکرده اند تا یارانه فرهنگی ارائه شده برای کسانی باشد که بار اول این اردو را تجربه می کنند.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین تصریح کرد: برای هر اتوبوس یک راوی و یک روحانی پیش بینی شده که جلسات توجیهی برای خادمان هم در نظر گرفته ایم.

برزگر اظهارداشت: مهمترین هدف از اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ازخود گذشتگی است تا با هجمه دشمن مقابله کنیم و این کار بهترین راهکار برای پاسخگویی به تهاجم فرهنگی غرب است.

وی اضافه کرد:کاروان راهیان نوراقدام مناسبی برای ترویج مدیریت جهادی است تا دانشجویان با مدیریت دوران جنگ هم آشنا شوند.

برزگر گفت: فرهنگ دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورایی است و امروز که دشمن می خواهد دو بال ولایت و شهادت را از نظام دور کند همه باید بسیج شویم و نگذاریم راه شهدا و فرهنگ دفاع مقدس که سرشار از ایثار و ایستادگی است فراموش شود.

وی اضافه کرد: در برنامه ۵ روزه سفر به مناطق عملیاتی جنوب حضور در اندیمشک، پاسگاه دوکوهه، مناطق فتح المبین، فکه، معراج الشهدا، طلاییه، هور الهویزه، شلمچه و اروند، پیش بینی شده است.

اردوهای جهادی نوروزی برای خدمت به مردم محروم استان

برزگر تصریح کرد:همه ساله از سوم تا ۱۳ فروردین در مدت ۱۰ روزبابرگزاری اردوهای جهادی ازحضور دانشجویان متخصص در عرصه های پزشکی استفاده می کنیم تا خدمات مناسب به مردم مناطق محروم ارائه شود.

وی بیان کرد: امسال ۴۰ گروه جهادی در عرصه های بهداشتی و درمانی، به مناطق دور افتاده و محروم اعزام می شوند و با درمان رایگان مردم زمینه توزیع خدمات درمانی را در همه مناطق مهیا می کنند.

مسئول بسیج دانشجویی استان تصریح کرد: سه گروه از فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب گروه خادمان مهدی شامل ۱۲۰ پزشک، دندانپزشک، ماما، پرستار، کارشناس بهداشت به روستاها اعزام خواهند شد.

وی اظهارداشت:درقالب گروه «شکوفه سیب» هم ۴۰ نفر از خواهران پزشک ودرطرح «بدون مرز» ۴۰ نفر از برادران در روستاهای اردک، محمد ده و پلنگه در طارم حضور می یابند و کارهای آموزشی و درمانی رایگان ارائه می کنند.

برزگر گفت: در حوزه پزشکی ادعا داریم که دومین گروه جهادی پزشکی پس از تهران هستیم و همزمان هشت کلینیک دندانپزشکی به مناطق اعزام شده وخدماتی مانندکشیدن دندان، ترمیم، پرکردن، کاشت دندان و ارتودونسی را به صورت رایگان انجام می دهند.

اردوهای جهادی گامی در مسیر عدالت اجتماعی است

وی بیان کرد:اجرای اردوهای جهادی گامی درمسیر تحقق عدالت اجتماعی دربخش درمان است وبااین کار خدمات درمانی وارد روستاها و مناطق محروم شده و خلاء کمبود امکانات تاحدودی برطرف می شود.

برزگر اضافه کرد: مهمترین رویکرد ما در اجرای اردوهای جهادی ترویج فرهنگ وتفکر بسیجی میان جوانان و کمک به درمان مردم در راستای کارآمد کردن نظام است.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای انقلابی در ارتقاء سلامت جامعه، بسترسازی برای تربیت نیروهای توانمند، زمینه سازی برای حضور کارشناسان و مهندسان درمناطق محروم از دیگر اهداف برگزاری اردوهای جهادی است.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین یادآورشد: در بخش عمرانی هم ۵ گروه شامل ۲۰۰ دانشجو در الموت حضور خواهند یافت و خدمات لازم را به مردم ارائه می کنند.

وی اضافه کرد: همچنین گروه «خاکی تر از خاک» در روستای هرآیین شامل دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان و یک گروه از دانشگاه فرهنگیان در بخش آوج در روستای پردان و قهوج از سوم تا ۱۳ فروردین برای خدمت رسانی به مردم اعزام می شوند.