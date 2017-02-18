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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۷

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۵ میلیارد ریال برای مبارزه با مواد مخدر هزینه شد

۱۵ میلیارد ریال برای مبارزه با مواد مخدر هزینه شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای امور فرهنگی و عمرانی در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در راستای مبارزه با مواد مخدر استان در سال های اخیر انجام شده که به اقدامات بیشتری نیاز است.

وی افزود: پیشگیری از اعتیاد و رواج مواد مخدر یکی از اولویت دار ترین برنامه ها در چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: به همین منظور اقدامات فرهنگی، عمرانی و تخصیص اعتبار با جدیت در این راستا دنبال خواهد شد.

کد مطلب 3910848

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