رایزنی ترکیه و آمریکا برای عملیات رقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در جمع خبرنگاران گفت (در مورد عملیات رقه) آمریکا در هر صورت طرحی برای عملیات دارد. در حال رایزنی درمورد چگونگی اجرای این طرح هستیم.



وی در رابطه با مشارکت گروه ی.پ.گ با نیروهای آمریکایی در عملیات آزادسازی شهر الرقه در شمال سوریه گفت: امیدوارم چنین تصمیمی گرفته نشود، زیرا بر خلاف شرایط کنونی روابط دو کشور را به طور جدی خدشه دار می‌کند.



وی گفت: ما درباره پاکسازی الرقه از اشغال داعش پس از الباب پیشنهادی داده ایم. گفتیم که همکاری با گروه های پ.ی.د و ی.پ.گ شاخه پ.ک.ک درست نیست و نباید از یک گروه تروریستی برای مقابله با گروه تروریستی دیگر استفاده کرد. این شایسته دوستی نیست. فکر می کنم دولت جدید آمریکا این ارزیابی ها را مورد توجه قرار خواهد داد.

نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت: به مرکل هم گفتم که می توانیم آلمان را نیز در این عملیات دخیل کنیم.

بنعلی ایلدریم گفت در صورت توافق با آمریکا در خصوص اصول عملیات رقه، نیروهای محلی، نیروهای مقاومت کننده غیرنظامی، ارتش آزاد سوریه و سایر نظامیان به صورت یکپارچه با همراهی آمریکا و ترکیه؛ آن ها در صف جلو، ما نیز پشت سر آن ها، هم آمریکا هم ترکیه حضور نظامی خواهند داشت. به طور مستقیم وارد عملیات نمی شویم، از لحاظ تاکتیکی حمایت می کنیم.