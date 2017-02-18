لزوم داشتن بصیرت و روشنگری در مسائل روز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی شامگاه شنبه در مراسم یادواره شهدای شهرستان بابل با بیان اینکه مردم باهمت والایشان، بصیرت وروشنگری نماد آمدن امام زمان (عج) را می‌دهند و این نشانه ولایتمداری است، اظهار داشت: نباید باغفلت و بی تفاوتی از مسائل روز گذر کنیم.

وی جهاد در راه خداوند را توفیقی دانست که نصیب هرکسی نمی شود و افزود: کسی که زمان را بشناسد و بابصیرت گام بردارند، موفق می شود و فتنه ۸۸ یک فرصت برای سنجیدن بصیرت مردم بوده است و آنان که با بصیرت بودند در این امتحان سربلند بیرون آمدند.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه پاک زیستن و پابودن نشانه عمل صالح است که به راحتی به دست نمی آید گفت: بسیاری از امامان ما برای شهادت تشنه بودند وامتشان هم باید برای این عشق به شهادت تشنه باشند.

امام‌جمعه موقت تهران به مقام و منزلت شهدا اشاره کرد و اظهار داشت: شهدا از مرموزترین اسرار الهی است و این توفیق شامل هرکسی نمی‌شود.

حجت الاسلام حسن روحانی امام جمعه بابل نیز در مراسم یادواره هزار و ۷۴۴شهید شهرستان بابل با محوریت ۹۰شهید روحانی این شهرستان اظهار داشت: وظیفه ما حفاظت از سرمایه های بزرگ و حفاظت از جلوه های بزرگ که پیشگام آن شهدای روحانی هستند، است.

وی با بیان اینکه روحانیت همواره در صحنه های گوناگو پیشگام بوده اند، افزود: برپایی این مراسم ها برای تقدیر و تجلیل از مقام شامخ شهدا است.