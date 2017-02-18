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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۳

استاندار مرکزی:

۱۵۱واحد صنعتی کوچک و متوسط استان مرکزی به چرخه تولید بازگشتند

۱۵۱واحد صنعتی کوچک و متوسط استان مرکزی به چرخه تولید بازگشتند

اراک- استاندار مرکزی گفت: ۱۵۱ واحد تولیدی کوچک و متوسط استان طی سال جاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به چرخه تولید بازگشتند و علاوه بر جذب نیروهای خود، اشتغال هم ایجاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر شنبه در شانزدهمین جلسه شورای اداری استان مرکزی که با حضور دادستان کل کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: طی ۳۷جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان، ۹۵۰ واحد کوچک و متوسط از ۶۷۵ میلیار تومان وام با هدف راه اندازی و فعال کردن واحدهای تولیدی بهره مند شدند.

وی بیان داشت: ۹۵ کارخانه بزرگ و مادر رصد شدند و بارفع برخی از مشکلات آنان، طی دو سال اخیر به سمت تولید حرکت کردند به نحوی که تولید آنان بین ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش و بهبود یافته و یا اقدام به صادرات تولیدات خود کردند.

زمانی قمی ادامه داد: همه این تحولات در استان نشان از آن دارد مسیری که برای احیای صنایع در پیش گرفته شده درست است و می تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.

استاندار مرکزی بااشاره به اینکه می دانیم هنوز راه زیادی در پیش داریم خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع خوشه ای و مادر استان نیز مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و آنها که در استان قابل برطرف شدن بوده اقدامات لازم صورت گرفته و آن مشکلات هم که می بایست در سطح ملی بررسی شود با وزرای مربوطه رایزنی صورت گرفته و هنوز هم پیگیر مطالبات هستیم اما برای هر یک از واحدها بایستی نسخه خاص خودش پیچیده شود.

زمانی قمی بااشاره به نقش استان مرکزی در اقتصاد کشور گفت: باتمام مشکلات پیش رو این استان همچنان نقش ملی و فراتر از جغرافیای خودش در اقتصاد کشور دارد و تولید ۱۶میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه کشور در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند نشان از این نقش بزرگ است.

وی ادامه داد: متنوع ترین پتروشیمی کشور از لحاظ محصولات در این استان مستقر است و بسیاری از خوشه های صنعتی و مادر کشور در دیگر شهرستان های استان مرکزی قرار دارند که  این استان را به قطب تولیدی موثر تبدیل کرده است.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود گفت:  طی یازده ماهه سال جاری ۵۹۳ میلیون دلار صادرات و ۲۴۴میلیون دلار واردات در گمرکات استان ثبت شده که در حوزه صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۲۹ درصد و از نظر ارزش ۳۲درصد افزایش را نشان می دهد .

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد واردات استان مرکزی  ماشین آلات و لوازم مورد نیاز واحدهای صنعتی را تشکیل می دهد و در حوزه تولید انرژی هم، نیروگاه ۱۲۰۰مگاواتی با سرمایه گذاری یک میلیارد دلار در دست انجام است.

زمانی قمی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی، با دستگاه قضایی استان تعامل برقرار کنند.

کد مطلب 3910861

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