سارق میلیاردی در مهاباد به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ناصر اصلانی در خصوص جزییات این موضوع اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از خانه باغ ها وکابل های انتقال برق در مهاباد، به دلیل حساسیت موضوع شناسایی ودستگیری سارق یا سارقان در دستور کارکارکنان انتظامی مهاباد قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سرنخ های بدست آمده متهمان احتمالی شناسایی شد.

سردار اصلانی افزود: پس از هماهنگی توسط مقامات قضایی طی یک عملیات منسجم شش نفر از اعضای باند شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در بازجویی ها متهمان به ۳۱ فقره سرقت از خانه باغ ها و شبکه های انتقال برق در مهاباد اعتراف کردند.

برابر اعلام کارشناسان ارزش اموال مسروقه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.