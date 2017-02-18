میشل عون: دوران سیاست های خصمانه اسرائیل به سر آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رئیس جمهور لبنان در سخنانی به بیان مواضع دولت این کشور در برابر رژیم صهیونیستی پرداخت.

در همین راستا، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان تصریح کرد: نامه اسرائیل به سازمان ملل تهدیدی برای لبنان محسوب می شود. دوره ای که اسرائیل سیاست های خصمانه را بدون بازدارندگی دیگران در پیش گرفته بود، تمام شد و دیگر بازنخواهد گشت.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به یاوه گویی های مقامات صهیونیستی علیه لبنان نیز تاکید کرد: هر گونه تلاش و اقدام اسرائیلی ها برای دست اندازی و تجاوز به حاکمیت لبنان با واکنش مناسب مواجه خواهد شد.

رئیس جمهور لبنان بیان داشت: قبل از همه این اسرائیل است که باید به قطعنامه های شورای امنیت پایبند باشد. جامعه جهانی باید نسبت به مقاصد خصمانه اسرائیل علیه لبنان آگاه باشد.

روز جمعه نیز یکی از وزیران رژیم صهیونیستی در واکنشی که ناشی از ترس و وحشت تل آویو از حمله ویران کننده حزب الله به تاسیسات هسته ای دیمونا است، تهدید به نابودی زیر ساخت های لبنان کرد. در همین رابطه، «یسرائیل کاتس» وزیر حمل ونقل، جاسوسی و انرژی اتمی رژیم صهیونیستی در واکنش به سخنان روز گذشته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، از نابودی زیر ساخت های لبنان در صورت حمله حزب الله به راکتور هسته ای این رژیم خبر داد.

گلعاد اردن وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که لبنان تاوان سنگینی در صورت جنگ با این رژیم خواهد پرداخت.

گفتنی است روز پنجشنبه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخلیه مخازن آمونیاک در حیفا اعلام کرد: اسرائیل این مواد را به هر جا منتقل کند ما آن را هدف قرار خواهیم داد. از اسرائیل می خواهیم که تنها مخازن آمونیاک را در حیفا تخلیه نکند بلکه نیروگاه هسته ای دیمونا را نیز تخریب کند زیرا ما می توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کرده و سلاح هسته ای اسرائیل را به تهدیدی برای اسرائیل و موجودیت آن تبدیل کنیم.