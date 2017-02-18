راه ۵۵۸ روستا در ۱۵ شهرستان آذربایجان غربی بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علی اکبری در خصوص آخرین وضعیت راه های استان به دلیل بارش برف استان با اشاره به وجود کولاک در جاده های چالدران و زمزیران سردشت افزود: در حال حاضر راه ۵۵۸ روستا در ۱۵ شهرستان استان مسدود است و روند بازگشایی با همه توان ادامه دارد.

وی ادامه داد: ۲۳۵ روستا از این تعداد در ارومیه، ۷۵ روستا در هر کدام از شهرستان های شاهیندژ و سردشت، ۵۰ روستا در هر کدام از شهرستان های پیرانشهر و بوکان، ۲۲ روستا در اشنویه و ۲۰ روستا در هر کدام از شهرستان های چالدران و میاندوآب قرار دارد.

علی اکبری اضافه کرد: علاوه بر آن هشت روستای خوی، پنج روستای نقده، پنج روستای ماکو، چهار روستا در هر کدام از شهرستان های پلدشت و شوط، سه روستای تکاب و ۲ روستای چایپاره نیز در حال حاضر در محاصره برف قرار دارد.

به گفته وی هم اکنون ۲ هزار و ۸۸۶ روستا در این استان زیر پوشش خدمات راهداری بوده که بیشترین تعداد از آنها مربوط به ارومیه با ۶۱۰ روستا و کمترین تعداد نیز مربوط به شهرستان شوط با ۶۸ روستاست.

علی اکبری افزود: طبق گزارش راهداران در گردنه زمزیران سردشت و جاده های اصلی چالدران شاهد بروز پدیده کولاک هستیم اما روند بازگشایی در این جاده ها همچنان ادامه دارد.

از ۱۲ هزار کیلومتر جاده آذربایجان غربی، هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر روستایی، سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه آسفالت فرعی، اصلی و بزرگراه و نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر راه شوسه و خاکی است.

راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی دارای ۱۴ اداره راهداری و ۶۷ اکیپ عملیاتی شامل ۲۹ باب راهدارخانه ثابت و بین راهی، ۱۵ باب راهدارخانه مرکزی و ۲۳ باب راهدارخانه کانکسی، سیار و استیجاری است.

آذربایجان غربی ۱۷ شهرستان، ۴۲ شهر و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ روستا دارد و جمعیت آن سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است؛ این استان دارای آب و هوای سرد و کوهستانی بوده و سالانه به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیمتر بارندگی دارد.