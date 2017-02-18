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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۳۵

در ۲۴ ساعت گذشته انجام شد؛

امدادرسانی به ۱۲ خودروی گرفتار در برف و کولاک جغتای

امدادرسانی به ۱۲ خودروی گرفتار در برف و کولاک جغتای

 جغتای ـ رئیس جمعیت هلال احمر جغتای از امداد رسانی به ۱۲ خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در ۲۴ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

براتعلی میرجهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چند روز گذشته شاهد بارش برف و کولاک سنگین در محورهای شهرستان بودیم.

وی ادامه داد: باتوجه به تشدید بارش برف وکولاک ازعصر روز گذشته و با احتمال اینکه جاده کوهستانی و برفگیر جغتای سبزوار بسته خواهد شد، دو اکیپ امدادی شامل هفت نفرنجاتگر به همراه دو دستگاه آمبولانس و وانت کمک دار اعزام کردیم وازشب گذشته درجاده های شهرستان حضورفعال داشته اند.

 رئیس جمعیت هلال احمر جغتای گفت: دراین مدت همکاران ما توانستند تعداد۱۲خودرو همراه با مسافر را که گرفتار برف وکولاک شده بودند، نجات دهند.

وی تصریح کرد: نجاتگران این جمعیت تاساعت ۱۱ ظهر امروز در مسیرجاده حضورداشته و به محض مساعد شدن هوا و برطرف شدن مشکلات مسیر به پایگاه بازگشتند. 

میرجهانگیری در ادامه افزود: خوشبختانه مشکل خاصی برای همشهریان بوجود نیامده است.

کد مطلب 3910878

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