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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

امسال؛

۱۲۰۰هکتار از اراضی ملی در آذربایجان غربی رفع تصرف شد

۱۲۰۰هکتار از اراضی ملی در آذربایجان غربی رفع تصرف شد

ارومیه - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: امسال از یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، سرهنگ یوسفعلی ابراهیم پور با اعلام این خبر افزود: امسال با تلاش ماموران یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و مشارکت مردمی از یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده که از این میزان حدود ۳۳ هزار متر مربع ۳.۳ هکتار مربوط به جنگل های سردشت بوده است.

وی ادامه داد: امسال یک هزار و ۱۸۷ فقره پرونده تخریب و تصرف و ۹۰۵ فقره پرونده چرای غیر مجاز در آذربایجان غربی تشکیل و به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

ابراهیم پور با اشاره به دست اندازی تعدادی افراد سودجو به عرصه های جنگلی در جنوب آذربایجان غربی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون در شهرستان سردشت بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی جنگلی از دست متصرفان خلع ید شده است.

وی اضافه کرد: این میزان از اراضی جنگلی در شهرستان سردشت توسط افراد متخلف در چهار نقطه از مناطق دارای پوشش جنگلی مورد تصرف قرار گرفته بود که از دست متخلفان خارج و در اختیار دولت قرار گرفت.

ابراهیم پور عنوان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی صورت گرفته و کاهش بارندگی و بحران های آب به وجود آمده مصمم هستیم با تمامی متخلفان در سطح عرصه های منابع طبیعی در چارچوب قانون برخورد کنیم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: از آنجایی که جنگل و مرتع اهمیت زیادی در حیات بشر دارند، پرونده های تخریب و تصرف در عرصه های ملی در سطح استان به خصوص در مناطق زاگرسی و رویش جنگلی با هماهنگی های انجام شده با مراجع قضایی در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرارمی گیرد.

ابراهیم پور بیان کرد: بعد از صدور احکام قضایی لازم بلافاصله اقدامات خلع ید و اعاده به وضع سابق با هماهنگی و با استفاده از امکانات موجود در یگان حفاظت و سایر دستگاههای اجرایی و با استفاده از توان عوامل نظامی و انتظامی انجام می شود.

وی از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در مناطق جنگلی و مرتعی و آتش سوزی و قطع درختان و چرای غیر مجاز دام موضوع را به شماره تلفن ۱۵۰۴ و یا سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۴ گزارش دهند.

وی همچنین گفت: این شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی است.

آذربایجان غربی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن مرتع و مابقی آن عرصه های جنگلی است.

کد مطلب 3910879

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