مردم در طرح های احیای دریاچه ارومیه همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، تقی کهوریان در جلسه برررسی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به برنامه های فرهنگی اجرا شده در مسیر آگاه سازی جوامع محلی از مسایل دریاچه ارومیه، بر ارتقای کمی و کیفی این برنامه ها در سال جاری و سال آینده تاکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای پروژه های فرهنگی، حمایت و همراهی مردم در احیای دریاچه ارومیه است، اظهار کرد: زمانی که مردم از تمامی مسایل دریاچه ارومیه آگاه شوند، نقش خود را در پیشبرد پروژه های اجرایی به خوبی ایفا خواهند کرد.

کهوریان بر آموزش تشکل های آب بران و دانش آموزان در خصوص مصرف بهینه آب تاکید کرد و گفت: با این کار اثربخشی بسیار زیادی در زمینه مصرف بهینه آب را شاهد خواهیم بود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: توانمند سازی زنان روستایی نیز از دیگر بخش هایی است که باید باسرعت بیشتری پیگیری شود و سازمان های مردم نهاد تشکیل شده در این زمینه قدرتمندتر شوند.

مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه خواستار تشدید فعالیت شورای فرهنگی و اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای آگاه سازی جوامع محلی شد.

دکتر مسعود تجریشی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی به صورت جزیره ای نتیجه مطلوبی ندارد، اظهار کرد: نقش شورای فرهنگی و اجتماعی در اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم مردم از طریق پروژه های جمعی بسیار حائز اهمیت است.

وی تحلیل اثربخشی پروژه های فرهنگی اجرا شده را لازمه برنامه ریزی برای سال های آتی عنوان و تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای احیای دریاچه ارومیه به شکلی مدیریت شود تا قابلیت اندازه گیری و اثر بخشی داشته باشد.

مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به برنامه های پیشنهادی و مصوب فرهنگی و اجتماعی در دستور کار نیز گفت: پروژه های فرهنگی و اجتماعی ترسیب کربن، ترویج و آموزش تشکل های مردم نهاد و سیپا با نگاه ویژه ای پیگیری شوند تا اثربخشی فزاینده ای را شاهد باشیم.

نمایندگان دستگاه های اجرایی و استانداری آذربایجان غربی به عنوان متولی فرهنگی برنامه های احیای دریاچه ارومیه نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از برنامه های اجرا شده در سال گذشته، رئوس برنامه های در حال اجرا را عنوان کرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.