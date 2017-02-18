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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۱

متهم ردیف اول بمبگذاری مرکز تجارت جهانی آمریکا درگذشت

متهم ردیف اول بمبگذاری مرکز تجارت جهانی آمریکا درگذشت

منابع خبری از فوت متهم ردیف اول حادثه بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی آمریکا که در سال ۱۹۹۳ رخ داد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «عمر عبدالرحمان»، مسئول بمب گذاری سال ۱۹۹۳ در مرکز تجارت جهانی آمریکا امروز در زندان درگذشت.

«عمار عبدالرحمان»، فرزند وی با تایید این خبر گفت از سوی نماینده دولت آمریکا با وی تماس گرفته شده و اعلام شده که پدر وی درگذشته است.

گفتنی است در تاریخ ۲۶ فوریه سال ۱۹۹۳، انفجار یک خودرو ون بمب گذاری شده در پارکینگ مرکز تجارت جهانی منجر به کشته شدن شش تن از شهروندان عادی شد. این حمله همچنین صدها زخمی بر جا گذاشت که عمر عبدالرحمن، متهم اصلی این حادثه به همراه چهار تن از همدستان وی در پی این حادثه دستگیر و زندانی شدند.

کد مطلب 3910883

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