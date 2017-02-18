۳۳میلیون لیتر فرآورده نفت گاز به نیروگاه های استان سمنان تحویل شد

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارشی از ارسال فرآورده نفت گاز به نیروگاه های استان سمنان در راستای تکمیل فرآیند ارسال سوخت به نیروگاه ها، توضیح داد: در فاصله سالهای ۸۹ و ۹۱ دو نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق در استان سمنان به بهره برداری رسید و گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی و نفتگاز به عنوان سوخت جایگزین برای این دو نیروگاه تعریف و برای جلوگیری از افت فشار گاز در زمستان همه ساله با شروع فصل سرما سوخت اصلی آن برای مدتی قطع و از نفت گاز به عنوان سوخت جایگزین استفاده می شد که وظیفه تامین و ارسال سوخت جایگزین برعهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفت که این امر در سال های اخیر به خوبی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در گذشته ارسال فرآورده نفت گاز به نیروگاه های استان توسط نفت کشهای جاده پیما صورت می پذیرفت که با توجه به سیاست های دولت این امر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و بار مالی فراوانی را برای دولت به همراه داشت که این معضل باعث شد تا کارشناسان به دنبال ایده های جدیدی برای رفع این مشکل باشند که سرانجام با مطالعات و بررسی های فنی صورت گرفته اتصال نیروگاه های استان (شهید بسطامی و شهید باکری) به خطوط لوله اصلی سراسری فرآورده تصویب و در تیرماه ۹۴ این پروژه به اتمام رسید و این دو نیروگاه به خطوط لوله سراسری انتقال فرآورده متصل شدند.

مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود درباره نقش منطقه شاهرود در ارسال فرآورده نفت گاز به نیروگاه های استان تصریح کرد: منطقه شاهرود در بهمن ماه امسال مقدار ۳۳میلیون لیتر فرآورده به نیروگاه های استان را در دفاتر فرآورده های ارسالی خود به ثبت رسانیده است که از این مقدار ۱۸ میلیون لیتربه نیروگاه شهید بسطامی ارسال و در مخازن ۶۰ هزار متر مکعبی آن ذخیره شد و مابقی نیز به نیروگاه شهید باکری ارسال شده است.

رجب پور، گفت: در پی وقفه به وجود آمده در اثر تلاقی انتقال فرآورده از سوی خطوط لوله، ۲۷میلیون لیتر نفت گاز در بهمن ماه توسط نفت کشهای جاده پیما از شهرهای اصفهان، کرمان، یزد، ساری، سمنان، شاهرود و دامغان بارگیری وبه مخازن ذخیره سازی این دو نیروگاه برای تولید برق انتقال داده شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون (مدت یازده ماه ۹۵) نیز بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر فرآورده نفتگاز به نیروگاه های استان سمنان (شهید بسطامی و شهید باکری) ارسال شده که انتقال ۳۵ میلیون لیتر آن توسط نفتکش ها صورت گرفته است و بیشترین مقدار حمل و انتقال نفت گاز نیز در دو ماهه اخیر بوده است.

مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود گفت: در نیروگاه های گازی تولید برق، گاز متراکم شده در اثر سوختن گاز طبیعی و یا گازوئیل را توسط توربین های تولید انرژی مهار کرده و به انرژی برق تبدیل می کنند.