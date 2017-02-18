مناطق تحت مدیریت محیط زیست آماده استقبال از میهمانان نوروزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آراسته عصر شنبه در جلسه هماهنگی استقبال از میهمانان نوروزی که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد اظهارداشت: با توجه به تنوع زیستی غنی این استان سعی خواهیم کرد تا میهمانان نوروزی روزهای خوشی را درآن سپری کنند.

وی ادامه داد: این اداره کل آمادگی دارد با توجه به پتانسیلهای غنی زیست محیطی استان و برنامه های پیش بینی شده، در سال نو خدمات بیشتری را به گردشگران ارائه کنند.

آراسته اضافه کرد: با توجه به تجربیات گذشته و استقبال بی نظیر هموطنان از موزه تاریخ طبیعی ارومیه این موزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ شب مورخ ۲۵ اسفند الی۱۵ فروردین ماه آماده ارائه خدمات دهی به بازدید کنندگان خواهد بود.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی افزود: تالاب کانی برازان مهاباد نیز بعنوان اولین سایت پرنده نگری کشور در طول ایام تعطیلات نوروزی برای عموم بازدید کنندگان دایر خواهد بود.

وی اظهارداشت: هموطنان می توانند در این مرکزپرنده نگری با استفاده از تلسکوبهای موجود از نزدیک ناظر حضور پرندگان این نعمات زیبای خداوندی در تالاب باشند.

آراسته گفت: کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان در طول ایام تعطیلات نوروزی با حضور در مناطق چهار گانه راهنمائی های لازم را به گردشگران ارائه خواهند کرد.

وی گفت: در ایام نوروز مامورین یگان حفاظت محیط زیست در سطح استان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به میهمانان خواهند بود و همچنین جهت جلوگیری از هر گونه شکار غیر مجاز برنامه های گشت و کنترل افزایش خواهد یافت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی آذربایجان غربی گفت: این اداره کل به منظور راهنمای گردشگران در سطح استان اقدام به توزیع اقلام زیست محیطی منجمله بروشور، نقشه راهنمای گردشگران خواهد کرد.