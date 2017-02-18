۱۳ هزار مشترک گیلانی بدون برق/تلاش برای امدادرسانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۳۰ هزار مشترک برق در گیلان طی بارش برف سنگین روزهای اخیر با قطعی برق مواجه شدند.

وی با اشاره به حضور اکیپ های عملیاتی از اولین ساعات خاموشی برق در سطح مناطق مختلف استان، افزود: با تلاش های انجام شده، تنها ۱۳ هزار مشترک برق گیلان در خاموشی به سر می برند که با دستور استاندار گیلان تا ساعات پایانی شب باید برق این مشترکان نیز وصل شود.

معاون امور عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه ارتفاع برف در مناطقی از مرکز استان به بیش از یک متر و ۱۰ سانتی متر می رسد، گفت: خوشبختانه با تلاش همه دستگاه های خدمات رسان و راهداری تمامی راه های و شریان های اصلی و فرعی به جزء چند روستا باز و تردد در آن جریان دارد.

وی با تأکید براینکه هیچ گونه عدم پاسخگویی از سوی مدیران برای استاندار گیلان قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اتفاقات در بارش اخیر مشارکت مردم و تشکل های مردمی، سپاه ، بسیج و سایر ارگان ها بوده است.