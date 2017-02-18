به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا سیدحسینی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به درخواست وزارت ورزش و جوانان برای اختصاص هزار متر زمین به منظور ایجاد و راه اندازی خانه جوانان در یزد اظهرا داشت: به این منظور یکی از مدارس قدیمی شهر یزد در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان یزد قرار گرفت.

وی افزود: دبستان قدس که حوالی خیابان فرمانداری یزد قرار دارد، به مکانی غیرقابل استفاده برای آموزش و پرورش تبدیل شده بر این اساس می تواند برای راه اندازی خانه جوانان مناسب باشد.

سیدحسینی با اشاره به نیاز به مرمت این مدرسه بیان کرد: قرار است این مدرسه توسط اداره ورزش و جوانان تعمیر و بازسازی شود که این امر در شورای برنامه ریزی استان تصویب شده است.

وی یادآور شد: نیاز فعلی این ساختمان، اعتبار برای بازسازی است و در صورت تامین، کار مرمت و بازسازی آغاز می شود و قبل از پایان سال شاهد راه اندازی خانه جوانان استان یزد خواهیم بود.