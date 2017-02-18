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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۸

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد:

خانه جوان در یزد راه‌اندازی می‌شود

خانه جوان در یزد راه‌اندازی می‌شود

یزد ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از راه اندازی خانه جوان تا پایان سال جاری در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا سیدحسینی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به درخواست وزارت ورزش و جوانان برای اختصاص هزار متر زمین به منظور ایجاد و راه اندازی خانه جوانان در یزد اظهرا داشت: به این منظور یکی از مدارس قدیمی شهر یزد در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان یزد قرار گرفت.

وی افزود: دبستان قدس که حوالی خیابان فرمانداری یزد قرار دارد، به مکانی غیرقابل استفاده برای آموزش و پرورش تبدیل شده بر این اساس می تواند برای راه اندازی خانه جوانان مناسب باشد.

سیدحسینی با اشاره به نیاز به مرمت این مدرسه بیان کرد: قرار است این مدرسه توسط اداره ورزش و جوانان تعمیر و بازسازی شود که این امر در شورای برنامه ریزی استان تصویب شده است.

وی یادآور شد: نیاز فعلی این ساختمان، اعتبار برای بازسازی است و در صورت تامین، کار مرمت و بازسازی آغاز می شود و قبل از پایان سال شاهد راه اندازی خانه جوانان استان یزد خواهیم بود.

کد مطلب 3910887

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