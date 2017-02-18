محور بم – کرمان بازگشایی شد/سیلاب در حال فروکش کردن است

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت پنج روزه سامانه بارشی در استان کرمان اظهار کرد: در این مدت تقریبا سراسر استان کرمان طعمه سیلاب شد.

وی بیشترین خسارات را مربوط به بردسیر، بافت و رابر دانست و یادآور شد: چهار شهرستان پایین دست سد نساء شامل ریگان، فهرج، بم و نرماشیر هم طعمه سیلاب شدند.

صالحی در سایر مناطق استان به صورت پراکنده مشکلاتی وجود داشت ادامه داد: پس از وقوع سیلاب تیم هایی تشکیل و مدیریت مناطق به برخی مدیران ارشد استانی واگذار شد.

قطع راه ارتباطی ۳۱۸ روستای استان کرمان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی در مناطق سیل زده افزود: در حال حاضر امدادرسانی به وسیله یک فروند بالگرد و ۲۰۰ تیم امداد و نجات در حال انجام است.

وی از امداد رسانی به شش هزار و ۴۳۴ خانوار متاثر از سیلاب طی مدت گفته شده خبر داد و گفت: در حال حاضر آب ۹۱ روستا، برق ۲۸ روستا و راه ارتباطی ۳۱۸ روستای استان کرمان قطع است.

محور رودبار جنوب به ایرانشهر مسدود است

صالحی از مسدود بودن راه محور رودبار جنوب به ایرانشهر خبر داد و یادآور شد: همچنین سه آبنما در رودبار جنوب مسدود است.

وی از بازگشایی محور کرمان – بم خبر داد و افزود: در حال حاضر تردد توسط خودروهای سبک در این مسیر امکان پذیر است و ترافیک به صورت بسیار آرام و روان در منطقه در حال انجام است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان ممنوعیت تردد خودورهای سنگین و نیمه سنگین در محور سیرجان – بردسیر رفع شد.

دبی ورودی سد نساء به ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه رسید

وی تصریح کرد: دریچه های سد نسا چند روز پیش از سرریز شدن این سد باز و تخلیه آغاز شد اما با توجه به اینکه دبی آب ورودی به سد دهها برابر خروجی سد بود در نهایت سد نساء سرریز شد که تلفات انسانی نداشت.

مدیرکل مدیریت بحران استاندار کرمان گفت: در حالی دبی خروجی شد ۸۰ مترمکعب در ثانیه بود که در ساعت پیک ورودی سد حتی به ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه هم رسیده بود.

وی یادآور شد: براساس آخرین بررسی های انجام شده آب در شرق استان کرمان در حال فروکش کردن است و انتظار داریم که از فردا شاهد وضعیت عادی در این منطقه باشیم.

صالحی با اشاره به اینکه هشدار در خصوص وقوع سیلاب در سراسر استان کرمان داده شده بود، افزود: در شهر بردسیر ظرفیت هیچ سدی تکمیل نشده بود بلکه یک دیوار که وظیفه هدایت آب را داشت شکست.

وی گفت: این دیواره حدود ۵۰ متر طول داشت که یک قسمت آن خاکی و سنگی بود که در واقع دیواره انتقال آب بود.

وی با اشاره به اینکه بارش باران های شدید در استان پیش بینی شده بود، گفت: در خصوص وقوع سیلاب در شهر بردسیر با توجه به اینکه از زمان تخریب بندهای سد و رسیدن سیلاب به بردسیر تنها چند دقیقه طول کشید هشداری در این خصوص داده نشده بود.