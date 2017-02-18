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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۴

با فرمان پوتین انجام شد:

پذیرش رسمی کلیه اسناد قانونی شهروندان شرق اوکراین توسط روسیه

پذیرش رسمی کلیه اسناد قانونی شهروندان شرق اوکراین توسط روسیه

رئیس جمهوری روسیه با صدور حکمی دستور داد تا از این پس کلیه مدارک قانونی شهروندان دو ایالت دونتسک و لوهانسک در روسیه به رسمیت شناخته شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه به مقام های این کشور دستور داد تا کلیه مدارک قانونی و رسمی شهروندان و ایالت شرقی مورد مناقشه با اوکراین یعنی دانتسک و لوهانسک را در روسیه بپذیرند.

بر اساس فرمان صادر شده از سوی پوتین، از این پس کلیه مدارک تحصیلی، گواهی عقد و تولد و کلیه مدارک هویتی شهروندان این دو ایالت از سوی دولت روسیه به رسمیت شناخته خواهد شد.

همچنین مالکین خودرو دو ایالت یاد شده نیز دیگر مشکلی برای شناسایی شدن پلاک اتومبیل های خود در روسیه نخواهند داشت و دولت روسیه اسناد مربوط به خودروهای آنها را نیز به رسمیت خواهد شناخت.

گفته می شود این قانون تا زمان ایجاد ثبات سیاسی در مناطق یاد شده بر اساس گفتگوهای صلح مینسک برقرار خواهد بود.

کد مطلب 3910893

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