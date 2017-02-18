به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، سلیمان علیزاده با اشاره به عملکرد ماه گذشته معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اظهار داشت: در دی ماه، ۱۷ هزار و ۴۷۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان آذربایجان‌غربی انجام شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: در این رابطه ضمن تشکیل ۶۱۰ پرونده، ۵۹۱ تخلف به ارزش ریالی یک میلیارد ریال کشف شد.

علیزاده با اشاره به عملکرد واحد آرد و نان تصریح کرد: در این باره نیز دو هزار و ۸۹۰ مورد بازرسی انجام و ضمن تشکیل ۹۹ پرونده، ۹۹ تخلف به ارزش ۲۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۹۹ ریال کشف شد.

وی بیان کرد: در ماه گذشته در اداره قاچاق کالا و ارز، ۳۷۵ مورد بازرسی صورت گرفت و ۱۹ پرونده تشکیل و ۲۲ تخلف به ارزش ۱۵۶ میلیون و ۴۹۶ هزار کشف شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی با اشاره به عمده کشفیات استان آذربایجان‌غربی افزود: عمده کشفیات دی ماه امسال، سیگار و لوازم آرایشی بهداشتی بوده است.

علیزاده اظهار داشت: در دی ماه امسال، بیشترین شکایات کالا مربوط به انواع نان با ۸۳ گزارش و پوشاک با ۱۸ گزارش بوده و بیشترین خدمات نیز مربوط به خدمات رایانه‌ای با شش گزارش بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی از اجرای مراحل مقدماتی طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۳۹۶ از ۱۰ بهمن خبر داد و تصریح کرد: اجرای این طرح نیز از اول اسفند تا آخر فروردین ماه انجام می‌شود.