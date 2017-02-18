زیرساخت ها در سایت های مسکن مهر چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری عصر شنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان اظهار داشت: برای بررسی مشکلات مسکن مهر و تامین مسکن برای اقشار کم درآمد به ویژه مددجویان تصمیمات خوبی تاکنون گرفته شده است.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری برای ساماندهی مسکن مهر و ایجاد زیرساخت های آن در سال ۹۳ و ۹۴ و نیمه اول سال جاری رتبه اول کشوری را کسب کرد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور انجام آماده سازی باقی مانده زیرساخت های مسکن مهر، طی مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی توافقی صورت گرفت که طی آن توافق قرار شد بابت آماده سازی باقی مانده زیرساخت های مسکن مهر زمین با قیمت کارشناسی در اختیار شهرداری های استان قرار دهد و شهرداری ها سایت های مسکن مهر را تحویل بگیرند و نسبت به تکمیل عملیات آماده سازی اقدام کنند.

امیری در ادامه افزود: یک سری آیتم ها در خصوص آماده سازی سایت های مسکن مهر پیش بینی شده است که هنوز به شهرداری ها واگذار نشده است و به عهده وزارت راه و شهرسازی است که آنها را مطرح و پیگیری کند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تامین اراضی مورد نیاز خانواده شهدا و مددجویان، تصریح کرد: با توجه به افرادی که واجد شرایط شناخته شدند زمین مورد نیاز آنها تامین شده و در اختیار آنها قرار گرفته است که به تازگی افراد جدیدی معرفی شدند که در حال بررسی است و به طور یقین اگر واجد شرایط باشند زمین آماده برای تحویل دادن به آنها است.