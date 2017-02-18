به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری زاده امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد اظهار داشت: برخی دستگاه‌های دولتی استان یزد به تامین اجتماعی بدهکارند که مبلغ بدهی آنها حدود ۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه جرائم دیرکرد نیز شامل حال این بدهی ‌ها شده است، افزود: اگر دستگاه‌های دولتی تا ۱۹ فروردین برای تسویه حساب اقدام کنند، جرائم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.

نصیری زاده ادامه داد: شورای برنامه ریزی استان یزد نیز در حال رایزنی برای تقسیط این بدهی است که در صورت موافقت، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات و مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یزد در اسفندماه گذشته اظهار داشت: در این سفر ۴۶ طرح و پروژه به مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان تصویب شد.

نصیری زاده عنوان کرند: این اعتبار باید طی مدت دو سال و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ جذب شود که تاکنون ۷۳ درصد اعتبارات مربوط به سال جاری جذب شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد اظهار امیدواری کرد: میزان جذب اعتبارات سفر در سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد.

وی، زمان بهره برداری از این طرح ها را نیز حداکثر تا زمان پایان کار دولت یازدهم اعلام کرد.