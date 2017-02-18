۲۲۰۰ نفر در بخش حمل و نقل جاده ای کالا اشتغالزایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۰۰ نفر راننده در این بخش مشغول فعالیت شده اند که با این حساب تعداد رانندگان فعال دارای کارت هوشمند در بخش حمل و نقل جاده ای کالا به افزون بر ۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان از رشد ۵ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۷ هزار دستگاه وسلیه نقلیه باری در استان فعالیت دارند که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۵۱۰ دستگاه افزایش را نشان می دهد.

عشقی با اشاره به متوسط عمر ناوگان باری استان یادآور شد: عمر ناوگان حمل و نقل جاده ای کالای آذربایجان غربی ۱۵ سال و ۷ ماه که در مقایسه با سال گذشته یکسال بهبود یافته است و نشان از توجه ویژه به کیفی سازی خدمات و ایمن سازی تردد های جاده ای دارد.