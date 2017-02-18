چالدران با ۲۵ درجه زیر صفر سردترین شهر کشور گزارش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری به وضعیت جوی آذربایجان غربی تا پایان این هفته پرداخت و اظهار داشت: دمای هوای چالدران در سردترین ساعات به ۲۵ درجه زیر صفر رسید و ارومیه نیز در سردترین ساعات منفی ۱۵ درجه گزارش شد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش یابی خروج سامانه بارشی و استقرار هوای پایدار در استان مشاهده می‌شود.

صابری بیان کرد: امروز و فردا برای آذربایجان غربی هوایی صاف تا کمی ابری همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از روز دوشنبه، دمای هوای استان به طور تدریجی افزایش یافته و از اواخر وقت چهاشنبه افزایش ابر را شاهد می‌شویم.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: پنج شنبه برای برخی نقاط استان بارش پراکنده برف پیش بینی می‌شود و جمعه این هفته هوای استان نیمه ابری خواهد بود.