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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۵۸

رئیس هواشناسی آذربایجان غربی:

چالدران با ۲۵ درجه زیر صفر سردترین شهر کشور گزارش شد

چالدران با ۲۵ درجه زیر صفر سردترین شهر کشور گزارش شد

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: چالدران در سردترین ساعات به منفی ۲۵ درجه رسید که سردترین شهر کشور در شب گذشته گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری به وضعیت جوی آذربایجان غربی تا پایان این هفته پرداخت و اظهار داشت: دمای هوای چالدران در سردترین ساعات به ۲۵ درجه زیر صفر رسید و ارومیه نیز در سردترین ساعات منفی ۱۵ درجه گزارش شد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش یابی خروج سامانه بارشی و استقرار هوای پایدار در استان مشاهده می‌شود.

صابری بیان کرد: امروز و فردا برای آذربایجان غربی هوایی صاف تا کمی ابری همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از روز دوشنبه، دمای هوای استان به طور تدریجی افزایش یافته و از اواخر وقت چهاشنبه افزایش ابر را شاهد می‌شویم.

 رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: پنج شنبه برای برخی نقاط استان بارش پراکنده برف پیش بینی می‌شود و جمعه این هفته هوای استان نیمه ابری خواهد بود.

کد مطلب 3910903

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