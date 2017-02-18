حقوق شهروندی بدون برخورد سیاسی در محافل علمی بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز جوانپور عصر دوشنبه در دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی در تبیین حقوق شهروندی تبدیل به یک قطب شده‌اند اظهار داشت: حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است که به جای برخوردهای سیاسی باید در محافل علمی و دانشگاهی بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه تبیین حقوق شهروندی در تحقق جامعه بشری امری ضروری است گفت: جهاد دانشگاهی که یک نهاد انقلابی است، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی که ثمره پیروزی انقلاب اسلامی است و با همکاری سایر نهادهای علمی دانشگاهی و اجرایی در این راستا گام اثر گذاری برداشته‌اند.

جوان پور افزود: ثبت این همایش ملی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) فرصت مناسبی برای نمایه سازی مقالات ارائه شده در همایش را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر تأثیر عمیق تجمیع و در کنار هم بودن دانشگاه‌ها و دستگاه‌های تخصصی از سوی جهاد دانشگاهی در اجرای کیفی همایش حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن رشته‌های متعدد حقوق در مقاطع کارشناسی و ارشد آماده همکاری در حوزه‌های پژوهشی در برگزاری این همایش در سال‌های آتی است همچنانکه در دوره گذشته و امسال نیز مشارکت مالی و علمی در این امر ارزشمند ملی علمی جهادی با رویکرد کاربردی برای جامعه داشته است.

جوانپور بیان کرد: انقلاب ایران و مکتب اسلام بزرگترین مدافع حقوق شهروندی بوده و این امر در رساله حقوق امام سجاد (ع) متبلور شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: با توجه به پیشینه تعاملات قوی اجتماعی و فرهنگی که در بین مردم آذربایجان غربی از همه مذهب و ادیان وجود دارد، تبیین علمی و تخصصی حقوق شهروندی در استحکام انقلاب اسلامی و تبلور جامعه متحد و یکپارچه بسیار مهم است.