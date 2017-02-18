به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی در نشست بررسی اجرای طرح نجات استان با موضوع کاهش آسیبهای اجتماعی که با حضور استاندار کرمان، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان برخی سازمانهای مردمنهاد در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، گفت: پیشگیری از ساختوساز غیرمجاز و حاشیهنشینی، در چهار منطقه شهری بهطور جدی دنبال شده است.
وی به پیگیری طرح تفضیلی شهرک امام حسن (ع) اشاره کرد و گفت: همچنین از اهالی درخواست کردیم برای حل مشکل املاک این محدوده، به شهرداری منطقه مراجعه کنند.
شهردار کرمان افزود: برای ساختوساز مدرسه در این شهرک نیز، پروانه رایگان صادر و در اختیار آموزش و پرورش گذاشته شد؛ ضمن اینکه زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر این شهرک شروع شده است.
وی ادامه داد: برای این شهرک، شهردار محله در نظر گرفتیم تا امور مربوط به شهرداری را در این شهرک پیگیری کند.
شهردار کرمان به راهاندازی گرمخانهها در شهر کرمان، بهعنوان دیگر اقدمات مهم شهرداری برای کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: گرمخانه سرآسیاب ویژه آقایان در ۲۵ دی ۹۵ به متراژ هزار و ۹۰۰ مترمربع شامل یک سوله بزرگ، محوطه، سرویس بهداشتی و حمام، چهار نفر نگهبان و ۴۶ عدد تختخواب راهاندازی شده است.
بابایی افزود: تاکنون، ۴۳ نفر از افراد بیخانمان و کارتنخواب در این گرمخانه مستقر شدهاند. این گرمخانه با حمایت خیر اداره میشود.
شهردار کرمان از راهاندازی و تجهیز گرمخانه ویژه بانوان در قائمآباد نیز خبر داد و گفت: این گرمخانه در ۳۰ فروردین ۹۵ به متراژ دو هزار مترمربع شامل یک سالن بزرگ، پنج اتاق بزرگ، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و چهار نفر کارکنان خدماتی شامل روانشناس، مددکار، مسئول و آشپز راهاندازی شده است.
بابایی تعداد تختخواب این گرمخانه را ۴۰ تخت دانست و گفت: تاکنون ۲۵۰ پرونده در این گرمخانه تشکیل شده است؛ ضمن اینکه در حال حاضر ۲۸ نفر در این گرمخانه مستقر هستند.
وی افزود: افراد دارای بیماری HIV بهصورت شبانهروزی در این مرکز نگهداری میشوند.
شهردار کرمان به راهاندازی و تجهیز گرمخانه بانوان جنب پل دانش در تاریخ ۲۹ دیماه ۹۵ اشاه کرد و گفت: این گرمخانه به متراژ ۴۳۰ مترمربع شامل طبقه همکف به متراژ ۲۵۰ مترمربع و دو واحد طبقه اول در مجموع به متراژ ۱۸۰ مترمربع است.
بابایی افزود: چهار نفر پرسنل شامل روانشناس، مسئول، آشپز و نگهبان در این گرمخانه مشغول ارایهی خدمت هستند.
وی ادامه داد: تاکنون، در این گرمخانه که دارای ۳۰ تختخواب است، ۱۵ نفر مستقر شدهاند.
بابایی بیان کرد: با راهاندازی گرمخانهها در شهر کرمان، دیگر شاهد کارتنخوابها و بیخانمانها در سطح شهر در شبهای سرد زمستان نبودیم.
وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده افرادی از این دست، میتوانند به شهرداری اطلاع دهند تا نسبت به استقرار آنها در گرمخانهها اقدام شود.
شهردار کرمان به تلاش شهرداری برای رفع تصرف اراضی دولتی و کشاورزی از دست متصرفان اشاره کرد و گفت: در منطقه یک حدود یک هکتار اراضی کشاورزی از دست متصرفان خارج و مستحدثات آن قلعوقمع شده است.
بابایی افزود: این اراضی شامل اراضی گاوداری، اراضی روبهروی دانشکده بلداالامین، اراضی شهرک سیدی و اراضی جادهی جدید زرند بعد از شهرک برق است.
وی به ۳۱ هکتار اراضی رفع تصرف شده با حفظ وضع موجود در منطقه یک شهر کرمان نیز اشاره کرد و گفت: این اراضی شامل اراضی سیدی شامل باغ جیرفتی به متراژ چهار هکتار، بولوار فواد کرمانی به متراژ پنج هکتار، بلوار ذوالفقار به متراژ شش هکتار، اراضی رشیدفرخی جاده کوهپایه ضلع شرقی کوچه گاوداری به متراژ ۱۰ هکتار، اراضی بلدالامین به متراژ پنج هکتار و اراضی سیدی واقع در بولوار لشکر معروف به فدک، به متراژ شش هکتار است.
شهردار کرمان رفع تصرف از اراضی ملی با قلعوقمع مستحدثات در منطقه دو را شامل اراضی شرفآباد به سمت انتهای بولوار امام حسن (ع) نرسیده به بوتان گاز به متراژ ۲۰۰ هکتار، اراضی بولوار صادقیه به متراژ ۱۰ هکتار، اراضی جاده تهران (اراضی مؤمنآباد) به متراژ ۱۰ هکتار، اراضی نیروگاه به متراژ ۱۵۰ هکتار، اراضی بوتان گاز به متراژ ۱۵۰ هکتار و اراضی حسینآباد به متراژ ۵۰ هکتار دانست و گفت: اراضی رفع تصرف شده با حفظ وضع موجود در شرفآباد نیز ۱۵۰ هکتار است.
بابایی افزود: در منطقه سه نیز اراضی رفع تصرف شده با قلعوقمع به میزان ۳۴ هکتار شامل اراضی دولتی پلاک ۲۹۷۵ بوده است. دانست و گفت: تاکنون، ۲۵۰ پرونده در این گرمخانه تشکیل شده است؛ ضمن اینکه در حال حاضر ۲۸ نفر در این گرمخانه مستقر هستند.
وی افزود: افراد دارای بیماری HIV بهصورت شبانهروزی در این مرکز نگهداری میشوند.
شهردار کرمان به راهاندازی و تجهیز گرمخانه بانوان جنب پل دانش در تاریخ ۲۹ دیماه ۹۵ اشاه کرد و گفت: این گرمخانه به متراژ ۴۳۰ مترمربع شامل طبقهی همکف به متراژ ۲۵۰ مترمربع و دو واحد طبقه اول در مجموع به متراژ ۱۸۰ مترمربع است.
بابایی افزود: چهار نفر پرسنل شامل روانشناس، مسئول، آشپز و نگهبان در این گرمخانه مشغول ارانه خدمت هستند.
وی ادامه داد: تاکنون، در این گرمخانه که دارای ۳۰ تختخواب است، ۱۵ نفر مستقر شدهاند.
بابایی بیان کرد: با راهاندازی گرمخانهها در شهر کرمان، دیگر شاهد کارتنخوابها و بیخانمانها در سطح شهر در شبهای سرد زمستان نبودیم.
وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده افرادی از این دست، میتوانند به شهرداری اطلاع دهند تا نسبت به استقرار آنها در گرمخانهها اقدام شود.
شهردار کرمان به تلاش شهرداری برای رفع تصرف اراضی دولتی و کشاورزی از دست متصرفان اشاره کرد و گفت: در منطقه یک حدود یک هکتار اراضی کشاورزی از دست متصرفان خارج و مستحدثات آن قلعوقمع شده است.
بابایی افزود: این اراضی شامل اراضی گاوداری، اراضی روبروی دانشکده بلداالامین، اراضی شهرک سیدی و اراضی جاده جدید زرند بعد از شهرک برق است.
وی به ۳۱ هکتار اراضی رفع تصرف شده با حفظ وضع موجود در منطقه یک شهر کرمان نیز اشاره کرد و گفت: این اراضی شامل اراضی سیدی شامل باغ جیرفتی به متراژ چهار هکتار، بلوار فواد کرمانی به متراژ پنج هکتار، بلوار ذوالفقار به متراژ شش هکتار، اراضی رشیدفرخی جاده کوهپایه ضلع شرقی کوچه گاوداری به متراژ ۱۰ هکتار، اراضی بلدالامین به متراژ پنج هکتار و اراضی سیدی واقع در بلوار لشکر معروف به فدک، به متراژ شش هکتار است.
شهردار کرمان رفع تصرف از اراضی ملی با قلعوقمع مستحدثات در منطقه دو را شامل اراضی شرفآباد به سمت انتهای بلوار امام حسن (ع) نرسیده به بوتان گاز به متراژ ۲۰۰ هکتار، اراضی بلوار صادقیه به متراژ ۱۰ هکتار، اراضی جاده تهران (اراضی مؤمنآباد) به متراژ ۱۰ هکتار، اراضی نیروگاه به متراژ ۱۵۰ هکتار، اراضی بوتان گاز به متراژ ۱۵۰ هکتار و اراضی حسینآباد به متراژ ۵۰ هکتار دانست و گفت: اراضی رفع تصرف شده با حفظ وضع موجود در شرفآباد نیز ۱۵۰ هکتار است.
بابایی افزود: در منطقه سه نیز اراضی رفع تصرف شده با قلعوقمع به میزان ۳۴ هکتار شامل اراضی دولتی پلاک ۲۹۷۵ بوده است.
وی ادامه داد: اراضی رفع تصرف شده بدون قلعوقمع در این منطقه نیز به میزان ۱۴۰ هکتار شامل اراضی پردیس به میزان ۵۰ هکتار، اراضی باقرآباد به میزان ۳۰ هکتار و اراضی حسنآباد و مؤمنآباد به میزان ۶۰ هکتار است.
شهردار کرمان بیان کرد: در منطقه چهار اراضی رفع تصرف شده بدون قلعوقمع به میزان ۳۰۰ هکتار شامل اراضی دهکده گلها به میزان ۲۰۰ هکتار، اراضی دهبالا و شهرک صنعتی به میزان ۲۲ هکتار، اراضی روستای گینکان دهبالا به میزان ۲۰ هکتار، اراضی روستای یاسایی به میزان ۶۰ هکتار و اراضی هفتباغ به میزان چهار هکتار بوده است.
بابایی افزود: اراضی رفع تصرف شده با حفظ وضع به میزان در این منطقه نیز ۸۰ هکتار شامل اراضی هفتباغ علوی، تلمبه صاحبالزمان، تلمبه محمودآباد و تلمبه مهاجری است.
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