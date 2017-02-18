۲۰۰۰واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری تکمیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان اظهار داشت: در خصوص تعاونی های مسکن مهر که هنوز مشکلاتی دارند تصمیماتی گرفته شده که از طریق اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی پیگیری می شود و مشکلات داخلی شرکت ها حل می شود که ما بتوانیم در نیمه اول سال ۹۶ باقی مانده مسکن مهر که حدود دو هزار واحد دیگر باقی مانده است را تکمیل و تحویل متقاضیان قرار دهیم.

وی گفت: یک سری از واحدهای مسکونی مسکن مهر برای مددجویان در نظر گرفته شده است که به سبب مشکلات موجود در شرکت های تعاونی مربوطه با مشکلاتی روبرو شدند که تصمیمات خوبی در این خصوص گرفته شده است و آورده متقاضیان کاهش یافته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: زیر ساخت های مسکن مهر در این استان تکمیل می شوند.