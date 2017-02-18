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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۳

به دلیل کولاک و برودت هوا؛

برخی مدارس آذربایجان غربی فردا یکشنبه تعطیل است

برخی مدارس آذربایجان غربی فردا یکشنبه تعطیل است

ارومیه – روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: به دلیل برودت هوا و کولاک برخی مدارس استان فردا یکشنبه اول اسفندماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است، با توجه به برودت هوا، کولاک و مسدود یودن راههای ارتباطی بعضی از  روستاهای استان، مدارس برخی مناطق استان، فردا یکشنبه یک اسفند، در نوبت صبح به این شرح تعطیل اعلام می شود:

سیلوانا و صومای برادوست: تمامی مقاطع تحصیلی -تعطیل

نواحی ۱و ۲ ارومیه: فقط مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول روستایی- تعطیل

انزل، نارلو، سردشت : شروع کلاس های درس مدارس با یک ساعت تاخیر

بوکان:مدارس ابتدایی شهری و تمامی مقاطع تحصیلی روستایی تعطیل و متوسطه دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد

چالدران : مدارس ابتدایی با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد

امروز در نوبت صبح و بعد از ظهر نیز برخی مدارس استان تعطیل بود.

کد مطلب 3910909

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