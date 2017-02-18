برخی مدارس آذربایجان غربی فردا یکشنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است، با توجه به برودت هوا، کولاک و مسدود یودن راههای ارتباطی بعضی از روستاهای استان، مدارس برخی مناطق استان، فردا یکشنبه یک اسفند، در نوبت صبح به این شرح تعطیل اعلام می شود:

سیلوانا و صومای برادوست: تمامی مقاطع تحصیلی -تعطیل

نواحی ۱و ۲ ارومیه: فقط مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول روستایی- تعطیل

انزل، نارلو، سردشت : شروع کلاس های درس مدارس با یک ساعت تاخیر

بوکان:مدارس ابتدایی شهری و تمامی مقاطع تحصیلی روستایی تعطیل و متوسطه دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد

چالدران : مدارس ابتدایی با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد

امروز در نوبت صبح و بعد از ظهر نیز برخی مدارس استان تعطیل بود.