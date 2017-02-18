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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۴

رئیس بنیاد مسکن کشور اعلام کرد

اختصاص تسهیلات به خسارت دیدگان سیل تا پیش از سال جدید

اختصاص تسهیلات به خسارت دیدگان سیل تا پیش از سال جدید

جهرم_ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تسهیلات ویژه بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی ناشی از خسارت بارندگی تا پیش از عید نوروز پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش شنبه شب در نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده ناشی از بارندگی های اخیر در شهرستان جهرم گفت: تیم های فنی متشکل از کارشناسان بنیاد مسکن برای بررسی خسارت های واحدهای مسکونی در سطح مناطق شهری و روستایی جهرم اعزام و نتیجه نهایی پس از بررسی به این نهاد اعلام می شود.

وی با اشاره به تصمیم گیری نهایی برای پرداخت تسهیلات بازسازی و ترمیم واحدهای مسکونی آسیب دیده در هیات دولت، افزود: تسهیلات در دو بخش بازسازی و تعمیری تخصیص پیدا می کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم استانداردسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده، بیان کرد: برای واحدهای تجاری آسیب دیده نیز تسهیلات در نظر گرفته می شود.

تابش ادامه داد: این وام ها در قالب تسهیلات تعمیری به مالکان اختصاص پیدا می کند.

وی با اشاره به دیگر تسهیلات اختصاص یافته به خسارت دیدگان نیر عنوان کرد: وام های معیشتی نیز در دستور برنامه های بنیاد مسکن قرار دارد.

تابش گفت: تلاش داریم این تسهیلات تا پیش از سال نو به متقاضیان اختصاص پیدا کند.

کد مطلب 3910915

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