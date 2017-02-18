سرنشینان خودرو پژو مدفون شده دربرف نجات یافتند/انسدادبرخی جاده ها

خبرگزاری مهر- گروه استانها: بارش برف که از هفته گذشته در نقاط استان آغازشده است برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان را مسدود کرد و باعث شد بیش ازدو هزار نفر در مساجد و راهدارخانه های استان زنجان اسکان داده شوند.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت:محورهای زنجان-تهم-چورزق و زنجان-دندی - تخت سلیمان مسدود است.

محمد امینی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: تردد در سایر محورهای مواصلاتی با رعایت شرایط ایمنی در جریان است.

رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان طارم از نجات سرنشینان یک خودرو پژو مدفون شده در برف در گردنه ذاکر بعد از قریب به چهار ساعت عملیات راهداری خبر داد و گفت: سرنشینان به راهدارخانه منتقل شدند.

حمیدرضا نجفی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین راهداران شهرستان طارم با تلاش سه روزه توانستند سه گردشگر را که در ییلاقات روستای هزاررود طارم در برف و کولاک گرفتارشده بودند، نجات دهند.

وی ادامه داد: این سه نفر از سه روز قبل به منظور گردش به این منطقه سفر کرده بودند که باتغییرات جوی هوا و شروع برف و کولاک مسیرخود را گم کردند.

زنجانی ها امروز و فردا سردترین روزها را تجربه می کنند

مدیرکل اداره کل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر دمای شهر زنجان دمای کنونی شهر زنجان هم منفی ۱۴ درجه است، گفت: کاهش دما همچنان ادامه می یابد.

احد یاغموری افزود: تا فردا دمای شهرهای مختلف استان بین ۵ تا ۷ درجه کاهش می یابد و در۲۴ ساعت گذشته قیدار با دمای ۱۴ درجه سردترین شهر استان زنجان بود.

مصرف گاز زنجانی ها به ۸ میلیون و۴۰۰ هزارمترمکعب رسید

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت : علی رغم سردی هوا هم استانی های زنجانی مصرف اصولی گاز خانگی را رعیت کردند .

سید سعید عسگریان در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به سردی هوا دردو روز گذشته پیش بینی ها می شد مصرف گاز روزانه در استان از ۹ میلیون مترمکعب بگذرد اما همراهی خوب مردم موجب شد یکی ازسردترین شبها را زنجانی با ۸ میلیون ۴۰۰ میلیون مترکعب پشت سربگذارند.

رابطی افزود: بنا برپیش بینی اداره کل هواشناسی امروز و فردا هم هوا سردتر می شود که نیاز است این همکاری و همراهی های مردمی ادامه یابد .

اسکان ۲۰۷۵ نفر در راه مانده

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: از صبح روز جمعه تا صبح امروز شنبه بیش از دو هزار و ۷۵ نفردر راه مانده توسط هلال احمر زنجان اسکان داده شدند.

شهرام میرزایی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: از صبح روز جمعه تا صبح امروز (شنبه)بیش از دو هزار و ۷۵ نفردر راه مانده توسط هلال احمر زنجان اسکان داده شدند و تنها ۱۸ دستگاه اتوبوس اسکانیا به حسینیه اعظم زنجان اسکان شدند.

وی اظهار کرد: در این راستا ۸۰۰ نفر به حسینیه، ۲۸۰ نفر به ابهر، ۲۰۴ نفر به خرمدره، ۹۱ نفر در خداینده و ۷۰۰ نفر در ایجرود در مساجد و راهدارخانه های این شهرستانها اسکان داده شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این میان به هزار و ۳۴۵ نفراز صبح روز جمعه تا صبح امروز که درگیر برف و کولاک بودند امداد رسانی شده است.

میرزایی تاکید کرد: ۱۷۸ نفر نجات گر درگیر برف و کولاک بودند و ۲۳ دستگاه آمبولانس،۹ دستگاه خودرو کمک،سه دستگاه خودرو سنگین و ۸ خودرو نجات دستگاه اعزام شدند.

وضعیت جوی امروز؛ ابری، همراه با وزش باد شدید و بارش برف خواهد بود و جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی (زنجیرچرخ، علائم هشداردهنده، پتو، لباس‌گرم، جیره‌ غذایی و...) در همه جاده‌های استان الزامی است.