العبادی: در آستانه آزادسازی تمام اراضی عراق از سیطره داعش هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرد که نیروهای عراقی در آستانه آزادسازی تمام اراضی این کشور از سیطره گروه تروریستی داعش هستند.

حیدر العبادی طی سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: عراق به بازپس گیری کامل اراضی و طرد باندهای داعش از مناطق تحت سیطره خود بسیار نزدیک شده است و ما در حال حاضر برای پاکسازی مناطق باقی مانده از شهر موصل که مساحتی کمتر از نصف این شهر است مبارزه می کنیم.

وی افزود: ما اغلب اراضی و شهرهای خود را آزاد کردیم و به پیروزی های چشمگیری علیه تروریسم دست یافتیم. تروریسم دشمن ما و شماست و با کشتن غیرنظامیان و زنان و کودکان، مردم را تهدید می کند. امیدواریم که حمایت از نیروهای ما در زمینه های تسلیح، آموزش، مشورت و حمایت لجستیکی و هوایی به منظور تکمیل ماموریت ریشه کنی داعش ادامه داشته باشد.

حیدر العبادی همچنین خاطرنشان کرد که نیروهای حشد شعبی به حفظ جان غیرنظامیان در مناطق آزاد شده از سیطره گروه داعش کاملا پایبند بوده اند.

نخست وزیر عراق گفت: داوطلبان نیروهای محلی و حشد شعبی در راستای باقی ماندن سلاح در دستان دولت به نیروهای مسلح ملحق شدند. آنها در دفاع از سرزمین خود شجاعت نشان داده و به مسئولیت خود در قبال حفظ جان غیرنظامیان در مناطق آزادشده کاملا پایبند بوده اند.

وی همچنین افزود که داعش به منظور وقفه در پیشروی نیروهای عراقی، نسبت به انفجار ساختمان های دولتی، مساجد، کلیساها، مدارس و خانه های شهروندان مبادرت نمود و از محلات شهری به عنوان پایگاه شلیک موشک استفاده کرد.

گفتنی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز جمعه در راس هیاتی بلندپایه به منظور شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وارد آلمان شده بود.