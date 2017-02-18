مدارس شهرها و روستاهای اردبیل تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای اغلب مناطق استان اردبیل به میزان ۱۰ تا ۱۵ درجه افت کرده و کمترین دما در بین تمامی استان‌ها در اردبیل به ثبت رسیده است.

بر همین اساس در پی تعطیلی مدارس در روز شنبه، آموزش‌وپرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه‌ای مدارس سری صبح شهرهای اردبیل، ارشق، خلخال، سرعین، نمین و نیر را در مقاطع پیش‌دبستانی و مدارس هیر در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول و همچنین مدارس مشگین شهر، لاهرود و کوثر را در مقطع پیش‌دبستانی تعطیل اعلام کرد.

علاوه بر این در روستاهای اردبیل و نمین تمامی مدارس مقاطع تحصیلی تعطیل بوده و در روستاهای کوثر مقطع ابتدایی، در ارشق و خلخال متوسطه دوره اول و دوم مدارس با یک ساعت تأخیر از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در مشگین شهر و لاهرود نیز مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.