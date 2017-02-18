آغاز فعالیت یک زندانی غیر عمد در استانداری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: از امروز (شنبه) یک زندانی غیر عمد که به دلیل مسائل مالی در زندان بود موظف شده است تا پایان مدت زمان حبس خود در استانداری گلستان مشغول به کار شود.

وی افزود: از این پس زندانیان غیر عمد در استان گلستان در بخش‌های مختلف مشغول به کار خواهند شد و دستگاه‎های اجرایی استان باید به تبعیت از استانداری در این زمینه فعال شوند.

وی با اشاره به سفر دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به گلستان خاطرنشان کرد: در استان گلستان کارگروه صیانت از حقوق شهروندی از هفته‎ گذشته و بر اساس آئین ‎نامه تشکیل جلسه داده و ابلاغ‎های فعالیت در این خصوص در شهرستان‎های گلستان از سوی استاندار صادر شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تصریح کرد: مقرر شد با توجه به گستردگی حقوق شهروندی در موضوعات مختلف با محوریت بانوان، کودکان کار، محیط‎ زیست و اشتغال در استان مورد توجه قرار گیرد.

چراغعلی بیان کرد: توجه به تشکل‎های مردم نهاد که به صیانت از حقوق‎ شهروندی کمک می‎کنند و بهره‎گیری از این تشکل‎ها از دیگر موضوعاتی است که مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: اصحاب رسانه با هدف اطلاع رسانی هوشمندانه به عنوان یکی از بازوان اجرایی حقوق شهروندی می‎توانند ایفای نقش کنند و هم به عنوان یار و مددکار مسئولان در اجرای این سند فعالیت داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: استانداری به عنوان دستگاه حمایت کننده، ادارات را به تغییر در برخوردها و رفتار سازمانی فرا می‌خواند و خبرنگاران می‌توانند این تغییرات را تسریع نمایند.

وی ادامه داد: توجه به اقشار آسیب دیده در استان گلستان از اولویت‌های ‎های مسئولان است و در همین راستا دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ندامتگاه‎های استان بازدید کرد.

چراغعلی با بیان اینکه جشن خیریه پاکی برای افراد رها شده از اعتیاد با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور در گلستان برگزار شد، افزود: درخواست ما از دستگاه‎های اجرایی این است با کمک اداره کل زندان‎ها و دستگاه‎های قضایی از زندانیانی غیر عمد بهره‎گیری شود.

وی یادآور شد: امیدواریم بر اساس صیانت و اجرای سند حقوق شهروندی افراد دارای جرایم غیر عمد را به کارگیری کرده و از زندانیان در برنامه‎های مختلف استفاده کنیم و امروز استانداری گلستان نیز در این زمینه پیش ‎قدم شد.