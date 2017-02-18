آغاز فعالیت یک زندانی غیر عمد در استانداری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: از امروز (شنبه) یک زندانی غیر عمد که به دلیل مسائل مالی در زندان بود موظف شده است تا پایان مدت زمان حبس خود در استانداری گلستان مشغول به کار شود.
وی افزود: از این پس زندانیان غیر عمد در استان گلستان در بخشهای مختلف مشغول به کار خواهند شد و دستگاههای اجرایی استان باید به تبعیت از استانداری در این زمینه فعال شوند.
وی با اشاره به سفر دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به گلستان خاطرنشان کرد: در استان گلستان کارگروه صیانت از حقوق شهروندی از هفته گذشته و بر اساس آئین نامه تشکیل جلسه داده و ابلاغهای فعالیت در این خصوص در شهرستانهای گلستان از سوی استاندار صادر شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تصریح کرد: مقرر شد با توجه به گستردگی حقوق شهروندی در موضوعات مختلف با محوریت بانوان، کودکان کار، محیط زیست و اشتغال در استان مورد توجه قرار گیرد.
چراغعلی بیان کرد: توجه به تشکلهای مردم نهاد که به صیانت از حقوق شهروندی کمک میکنند و بهرهگیری از این تشکلها از دیگر موضوعاتی است که مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: اصحاب رسانه با هدف اطلاع رسانی هوشمندانه به عنوان یکی از بازوان اجرایی حقوق شهروندی میتوانند ایفای نقش کنند و هم به عنوان یار و مددکار مسئولان در اجرای این سند فعالیت داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: استانداری به عنوان دستگاه حمایت کننده، ادارات را به تغییر در برخوردها و رفتار سازمانی فرا میخواند و خبرنگاران میتوانند این تغییرات را تسریع نمایند.
وی ادامه داد: توجه به اقشار آسیب دیده در استان گلستان از اولویتهای های مسئولان است و در همین راستا دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ندامتگاههای استان بازدید کرد.
چراغعلی با بیان اینکه جشن خیریه پاکی برای افراد رها شده از اعتیاد با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور در گلستان برگزار شد، افزود: درخواست ما از دستگاههای اجرایی این است با کمک اداره کل زندانها و دستگاههای قضایی از زندانیانی غیر عمد بهرهگیری شود.
وی یادآور شد: امیدواریم بر اساس صیانت و اجرای سند حقوق شهروندی افراد دارای جرایم غیر عمد را به کارگیری کرده و از زندانیان در برنامههای مختلف استفاده کنیم و امروز استانداری گلستان نیز در این زمینه پیش قدم شد.
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