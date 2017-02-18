به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله اسلامی فارسانی بعد از ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت گرامی داشت و عنوان برنامه‌های هفته وکلا در اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه رصد کردن طرح‌ها و لوایح قانون جامع وکالت از مهم‌تزین وظایف کانون وکلای دادگستری است، اظهار داشت: همچنین کانون وکلا موظف است تمام ابهاماتی که حول محور وکلا در جامعه ایجاد می‌شود را شفاف‌سازی کند.

همایش کمیسیون‌های پارلمانی کانون‌های وکلای کشور در اصفهان برگزار می‌شود

وی با بیان اینکه برای رسیدن به برنامه‌ای جامع برای تحقق اهداف کانون وکلا در سراسر کشور همایش کمیسیون‌های پارلمانی کانون‌های وکلای کشور در ۱۵ اسفند ماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که ایده پردازی کانون وکلای اصفهان در کشور بی نظیر بوده است و ایده برگزاری چنین همایشی نیز در اصفهان مطرح شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که معتقد است بخش اعظمی از مشکلاتی که برای مردم جامعه ایجاد می‌شود ناشی از عدم آگاهی آنها نسبت به حقوق‌شان است، افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات کانون وکلای کشور شناسایی معضلات اصلی جامعه است که با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

وی همچنین به برگزاری سومین اجلاس کمیته ملی وکلا در اصفهان اشاره کرد و گفت: از اهداف اصلی برگزاری این اجلاس ایجاد اتحاد و هماهنگی و تبادل نظر در خصوص حل مشکلاتی است که کانون‌ها با آن روبرو هستند.

وکلا استقلال نیم‌بند دارند

اسلامی فارسانی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کانون‌های وکلا در کشور از استقلال نیم بند برخوردار هستند، تصریح کرد: نداشتن استقلال کامل مشکل اصلی کانون‌های وکلا است که همه سعی خود را در برطرف کردن این مشکل به کار گرفته‌ایم.

وی اضافه کرد: چنانچه وکلا استقلال عمل نداشته باشند و با دغدغه‌هایی همچون تامین منابع مالی روبرو باشند نمی‌توان عدالت واقعی را در جامعه اجرایی کرد.

منکر نظارت نیستیم

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه ما منکر نظارت نیستیم اما باید توجه داشته باشیم که در برخی از موارد نظارت‌ها به دخالت تبدیل شده‌اند، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که هر گونه دخالت با هر انگیزه مشروع و نا مشروع نهایتا به مردم جامعه ضرر می‌رساند.

وی در خصوص حق‌الوکاله وکلا نیز تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که معمولا این حقوق بین وکیل و موکل به صورت قرار داد منعقد می‌شود و در غیر این صورت بر اساس تعریف قانونی ماده ۱۹ آئین نامه، تعیین می‌شود.

کانون وکلا در نظر دارد تعرفه منطبق با واحد اساسی برای وکالت تعریف شود

اسلامی فارسانی بیان داشت: کانون وکلا در نظر دارد تعرفه منطبق با واحد اساسی برای وکالت تعریف شود و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

وی با اشاره به تشکیل دادگاه انقلاب و دادسرای انتظامی برای بررسی تخلفات وکلا پس از استقلال کانون وکلای اصفهان نیز گفت: عملکرد این دادگاه بسیار دقیق است و ۱۵ دادرس و ۲۲ دادیار تخلفات وکلا را بررسی می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اولین کانون ایجاد شدهخ پس از انقلاب است، افزود: در حال حاضر دو هزار و ۲۴۰ وکیل عضو این کانون هستند که یک هزار و ۴۶۶ وکیل مرد و ۷۷۴ وکیل نیز زن هستند.

وی افزود: در حال حاضر نیز ۱۳۷ نفر کار آموز در کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تحت آموزش قرار دارند که ۶۲ نفر از این افراد مرد و ۷۵ نفر نیز زن هستند.

استان اصفهان باید به ازای هر یک هزار و ۳۳۳ نفر یک وکیل داشته باشد

اسلامی فارسانی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ استان اصفهان باید به ازای هر یک هزار و ۳۳۳ نفر یک وکیل داشته باشد، اضافه کرد: با مشکل کمبود وکیل در استان مواجه نیستیم ولی در برخی از شهرستان‌ها با کمبود و در برخی دیگر با مازاد داوران روبرو هستیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وکلا می‌توانند به متقاضیان استان های دیگر و به صورت اینترنتی خدمات ارائه دهند، تصریح کرد: این کار تخلف است و باید همه وکلا دفتر وکالت داشته باشند و در محل دائمی به مردم خدمات دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان همچنین با انتقاد از روند استخدام وکلا و استفاده از وکلای بازنشسته به جای وکلای جوان گفت: ما در این زمینه نیاز به همکاری‌های بیشتر مجلس داریم.

مشاوره‌های حقوقی تلفنی غیر مجازند

وی با اشاره به اینکه مشاوره‌های حقوقی که اخیرا از سوی نهادهای مختلف راه اندازی شده است نیز از دیگر معضلات کانون وکلا است، بیان داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که هر وکیلی برای ارائه مشاوره به مردم باید حداقل ۱۰ سال سابقه کار داشته باشد و این در حالی است که در این زمینه وکلای تازه فازغ التحصیل به مردم مشاوره غلط می‌دهند.