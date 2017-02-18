مدارس خوزستان برای نوبت صبح یکشنبه تعطیل است/تاخیر فعالیت ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، به علت تداوم غلظت بالای گرد و غبار در شهرهای استان خوزستان برخی شهرهای خوزستان اقدام به تعطیلی مدارس در نوبت صبح روز یکشنبه کردند.

تاکنون مدارس در شهرهای اهواز، کارون، رامشیر، بهبهان، شوشتر، خرمشهر، ماهشهر، اندیمشک، دزفول، هندیجان، امیدیه، شادگان و گتوند مدارس خود را برای نوبت صبح روز یکشنبه تعطیل اعلام کرده اند.

* فرمانداری اهواز علاوه بر تعطیلی دانشگاه ها اعلام کرد که ادارات و بانک ها از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال خواهند بود.

* بر اساس اعلام ستاد بحران خوزستان، کلیه مدارس و دانشگاه فردا یکشنبه به جز شهرهای باغملک، ایذه، مسجدسلیمان، اندیکا و لالی تعطیلدخواهد بود. همچنین ادارات تا ساعت ۱۲ فعال خواهند بود.

* در اهواز مدارس و دانشگاه ها در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهد بود.

امروز شنبه نیز اغلب مدارس شهرهای خوزستان به علت غلظت بالای گرد و غبار تعطیل بود و با توجه به تعطیل بودن روز پنج شنبه و جمعه، برخی دانش آموزان خوزستانی چهار روز است که به مدرسه نرفته اند.