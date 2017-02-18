برگزاری آیین تجلیل از مقام معلم باید در شان این قشر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از آموزش و پرورش آذربایجان غربی،فریدون سیدمصطفوی در نخستین جلسه ستاد بزگداشت مقام معلم در آذربایجان غربی اظهارداشت: شان، جایگاه و مقام معلمان به قدری رفیع است که نمی توان تمام زحمات این قشر را ارج نهاد.

وی ادامه داد: در ایام زمستان که وضعیت جاده های استان به علت کوهستانی بودن بسیار لغزنده است معلمان و فرهنگیان در راستای ارائه خدمات به دانش آموزان رهسپار دورترین روستاها برای تدریس می شوند و تمام مشکلات را به جان می خرند که در مقابل این همه فداکاری و تلاش باید مدیران مناطق و روسای آموزش و پرورش استان نهایت تلاش را در برگزاری بهینه آیین تجلیل از این افراد انجام دهند.

سیدمصطفوی با اشاره به موضوع رعایت عدالت در زمینه انتخاب معلم نمونه گفت: رعایت عدالت در انتخاب معلمان نمونه موضوعی است که باید به آن توجه شود و تمام تلاش مسئولان معطوف به جلب رضایت همه در این زمینه است.

مدیرکل آموزش وپرورش آذربایجان غربی گفت: عده ای از همکاران ما هستند که گاها علاقمند به مطرح شدن در این زمینه نیستند و مدارک خود را برای تجلیل ارائه نمی دهند از مدیران مناطق درخواست می شود تا معلمانی که در این جرگه قرار دارند را خودشان شناسایی کرده و به اداره معرفی کنند.

آذربایجان غربی دارای ۳۷ هزار فرهنگی است که ۲۴ منطقه آموزش و پرورش استان مشغول خدمت هستند.