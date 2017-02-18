به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، جعفرصادق اسکندری اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی به منظور اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامات ویژهای انجام داده است.
وی با بیان اینکه یکی از این اقدامات، توسعه بخش تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجانغربی است افزود:هماکنون برخی واحدهای R&D استان در زمینه تولید روغن موتور و ضدیخ و حتی در بخش خودروهای سبک و سنگین و در قالب تامین روغن موتور کشتی فعالیت کرده و امید است که این شرکتها علاوه بر همکاری با شرکتهای داخلی، با شرکتهای بینالمللی نیز رابطه نزدیک برقرار کرده و به صادرات محصولات خود اقدام کنند.
اسکندری با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی، تولید کالا در واحدهای صنعتی بر مبنای سفارشپذیری و روشهای جدید علمی است بیان کرد: در این صورت میتوان با حداقل قیمت و با استفاده از بهرهوری مناسب و با سفارشگیری از مصرفکنندگان عمده، محصولات خود را تولید کرد.
وی تصریح کرد: هماکنون برخی از واحدهای تولیدی استان با استفاده از آخرین فناوریهای تولیدی و استفاده از آرندیهایی که در خود مرکز ایجاد شده و حتی دانش فنی که منحصر به خود واحد است، قطعات مختلف خودرو را با شرایط و ویژگیهای خاص تولید میکنند.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، خوشبختانه خودروسازهای بزرگ کشور مثل ایران خودرو و سایپا قراردادهایی را با آنان منعقد کرده و با توجه به اینکه بیشتر آنان فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصان فن هستند، امید است که واحدهای تولیدی خویش را از لحاظ کمی و کیفی توسعه دهند.
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