سدهای نیمه تمام استان فارس باید تامین اعتبار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی شنبه شب در هشتمین جلسه ستاد بحران استان فارس با اشاره به اینکه مهمترین خسارت در استان فارس از دست رفتن بخش زیادی از آب بود، گفت: اگر سدهای نرگسی و هایقر استان فارس به اتمام رسیده بود بخش زیادی از آب ذخیره می شد که تاثیر بسیار زیادی در تامین آب در فصل تابستان داشت.

وی ادامه داد: خوشخبتانه طی برنامه ریزی هایی که انجام شده بود شاهد کمترین خسارت ها بودیم اما بزرگترین خسارت از دست رفتن بخش زیادی از آب به دلیل ناتمام بودن سدها بود.

استاندار فارس تاکید کرد: اگر سد هایقر به اتمام رسیده بود امروز ذخیره ۱۰۶ میلیون متر مکعب آب را داشتیم.

افشانی با اشاره به اینکه انتظار دارم مسئولین به طور دقیق خسارت ها را برآورد کنند، گفت: طی دو روز آینده مدیران استان میزان خسارتها و گزارش کامل را ارائه می کنند و از مسئولین کشور نیز انتظار دارم که هرچه سریعتر در خصوص تامین اعتبار برای رفع مشکلات و خسارتها اقدام کنند هرچند که از مشکلات دولت نیز مطلع هستم.

وی یادآور شد: کاربزرگی در استان انجام شد و در حالیکه در برخی از مراکز شاهد بارش ۵۱۰ میلیمتر باران بودیم هیچگونه خسارت جانی نداشتیم.

استاندار فارس تاکید کرد: در هنگام حادثه کسانی هستند که به دنبال نقاط ضعف می گردند اما رسانه های استان فارس بهترین همکاری را در خصوص مدیریت بحران داشتند و یکی از دلایل موفقیت نیز این همکاری و همدلی در تمامی دستگاه ها بود.