قول ابومازن براي جلوگيري از بروز جنگ داخلي در مناطق فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين روزگذشته در ضيافت افطاري در رام الله قول داد كه مانع بروز جنگ داخلي در فلسطين شود.

"ابومازن" در واكنش به درگيري هاي اخير در مناطق فلسطيني كه چندين كشته و زخمي به جاگذاشت، اين حوادث خشونت آميز را محكوم كرد.



وي دراين ضيافت افطار كه تعدادي از خانواده هاي شهدا و اسراي فلسطيني برگزاركردند، گفت: تمام زندگي اش را براي ممانعت از بروز جنگ داخلي اختصاص مي دهد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تاكيد كرد : همه كساني كه دست به چنين اقدامات خشونت آميز و ترورها مي زنند، مجازات مي شوند.

وي درادامه افزود: ما به اصول و افكاري كه شهدا ، مجروحان و اسرا براي آن قرباني شدند، پايبند خواهيم ماند.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خاطر نشان كرد كه تمام تلاشهاي خود را براي آزادي اسراي دربند اسرائيل به كار خواهد گرفت.



اين درحالي است كه گفتگوها در فلسطين بين دو جنبش فتح و حماس برسر موضوعاتي مانند به رسميت شناختن اسرائيل بي نتيجه ماند.

جنبش حماس با وجود فشارهاي داخلي وخارجي موجود همچنان بر اين مسئله تاكيد دارد كه به رسميت شناختن اسرائيل به معني پشت پا زدن به همه ارزش هاي فلسطين است.