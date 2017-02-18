به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم شنبه‌شب در حاشیه بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌های استان بوشهر اظهار داشت: بر اثر باندگی‌های شدید، برخی از محورهای مواصلاتی استان بوشهر دچار آسیب شدند و برخی از محورها مسدود شد.

وی از ادامه پیگیری و تلاش برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برخی از محورها همچنان مسدود است که تلاش می‌شود با فروکش شدن آب‌ها این محورها باز شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: در استان بوشهر ۳۵ گروه راهداری با ۲۱۶ نیرو مشغول به فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه هستند.

علم تصریح کرد: ۱۱۵ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، در جاده‌های استان بوشهر حضور دارند تا مشکلات پیش آمده بر اثر سیل را برطرف کنند.