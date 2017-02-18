  1. استانها
  2. بوشهر
۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱:۲۲

مدیرکل راهداری استان بوشهر:

بازگشایی راه‌های مواصلاتی در استان بوشهر ادامه دارد

بازگشایی راه‌های مواصلاتی در استان بوشهر ادامه دارد

بوشهر - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: بازگشایی راه‌های مواصلاتی در استان بوشهر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم شنبه‌شب در حاشیه بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌های استان بوشهر اظهار داشت: بر اثر باندگی‌های شدید، برخی از محورهای مواصلاتی استان بوشهر دچار آسیب شدند و برخی از محورها مسدود شد.

وی از ادامه پیگیری و تلاش برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برخی از محورها همچنان مسدود است که تلاش می‌شود با فروکش شدن آب‌ها این محورها باز شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: در استان بوشهر ۳۵ گروه راهداری با ۲۱۶ نیرو مشغول به فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه هستند.

علم تصریح کرد: ۱۱۵ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، در جاده‌های استان بوشهر حضور دارند تا مشکلات پیش آمده بر اثر سیل را برطرف کنند.

کد مطلب 3910982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها