نایب قهرمانی تیم فوتسال آتش نشانی درمسابقات کارکنان شهرداری همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پانزدهمین دوره مسابقات کارکنان شهرداری همدان با حضور ۹ تیم از سازمانهای تابعه برگزار و تیم های سازمان فرهنگی ورزشی و سازمان آتش نشانی مقام های اول و دوم را به دست آوردند.

وی گفت: تیم فوتسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان در این مسابقات با ۴ برد و یک مساوی مقتدرانه به بازی پایانی راه پیدا کرد اما در مسابقه نهایی که در وقت های قانونی ۴ بر۴ مساوی شده بود در ضربات پنالتی ۴ بر ۳ مغلوب شد و با نتیجه نهایی ۸ بر۷ به مقام دوم رسید.

بیاناتی گفت: تیم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان را در این مسابقات محمد بختیاری به عنوان مربی بازیکن، جعفر شادکام به عنوان سرپرست همراهی کردند.

وی گفت: رضا سعیدی، محمد هادی آزادی، مصطفی غفوری، رسول و رضا رنجبران، حسین عزیزی، محمدرضا خانی، علی شبابی و مجید محمدی وارسته بازیکن تیم آتش نشانی همدان بودند.