راهیابی ۲۷ تکواندوکار به اردوی تیم نوجوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم تکواندو نوجوانان با حضور ۱۰۴ تکواندوکار با نظارت مستقیم وحید عبداللهی سرمربی و محمدرضا زوار مدیرفنی این تیم در خانه تکواندو برگزار شد که در نهایت نفرات اول و دوم هر وزن به همراه منتخبان کادر فنی مجوز حضور در اردوی آماده سازی را دریافت کردند.

امیر ولی‌پور (تهران)، رضا جمشیدی (لرستان)، حمیدرضا صدری (تهران)، آرین آرش (البرز)، حامد اصغری (آذربایجان‌شرقی)، امیرسینا بختیاری (زنجان)، علی اکبر داوودی (مازندران)، احسان عبدالوند (اصفهان)، اشکان زحمتکشان (لرستان)، عرفان مرادی (فارس)، محمد قاسمی (خراسان‌رضوی)، امیرعلی پروینی (البرز)، علی اشکوریان (مازندران)، امید حقگو (تهران)، مهران برخورداری (قزوین)، محمدعلی خسروی (تهران)، محمدحسین یزدانی (اصفهان)، نیما مهرعلی (تهران)، مسعود فرخی (تهران) و کریم سام دلیری (البرز) با کسب عناوین اول و دوم اوزان اول تا دهم به اردوی آماده سازی راه پیدا کردند.

همچنین محمد آجرلو (قزوین)، علیرضا یوسفی (آذربایجان‌شرقی)، حمیدرضا هادیان (مازندران)، احمدرضا مختاری (فارس)، علیرضا نادعلیان (مازندران)، علی ترک چورن (مازندران) و سید حسین‌حسین‌زاده (مازندران) از سوی کادر فنی به اردو آماده سازی دعوت شدند.

تیم نوجوانان کشورمان که برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ماده می شود از سه شنبه سوم اسفندماه اردوی آماده سازی خود را آغاز می کند.