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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

رئیس دانشگاه امیرکبیر مطرح کرد:

گلایه از بودجه دانشگاههای برتر برای سال ۹۶

گلایه از بودجه دانشگاههای برتر برای سال ۹۶

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: رشد بودجه دانشگاه های برتر در سال آینده در حد انتظار نیست.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشست روسای دانشگاه های برتر کشور در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که در این جلسه محمدحسین امید سرپرست معاونت اداری و مالی وزارت علوم نیز حضور داشت.

وی افزود: در این جلسه مسائل بودجه ای سال جاری و آینده دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه رشد بودجه دانشگاه های برتر کشور برای سال آینده در حد انتظار نیست اما پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شده و امیدواریم که با مشکل بودجه ای در سال آینده مواجه نشویم.

معتمدی تاکید کرد: امیدواریم سال آینده از تبصره های بودجه ای به دانشگاه های برتر کمک شود تا این دانشگاه ها با مشکل بودجه مواجه نشوند.

کد مطلب 3911084

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