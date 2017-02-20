گلایه از بودجه دانشگاههای برتر برای سال ۹۶

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشست روسای دانشگاه های برتر کشور در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که در این جلسه محمدحسین امید سرپرست معاونت اداری و مالی وزارت علوم نیز حضور داشت.

وی افزود: در این جلسه مسائل بودجه ای سال جاری و آینده دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه رشد بودجه دانشگاه های برتر کشور برای سال آینده در حد انتظار نیست اما پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شده و امیدواریم که با مشکل بودجه ای در سال آینده مواجه نشویم.

معتمدی تاکید کرد: امیدواریم سال آینده از تبصره های بودجه ای به دانشگاه های برتر کمک شود تا این دانشگاه ها با مشکل بودجه مواجه نشوند.